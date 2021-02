Flere evakuert etter husbrann

Det begynte å brenne i en bygning i sentrum av Florø mandag kveld. Brannvesenet har nå fått brannen under kontroll.

Klokken 21.32 mandag kveld mottok politi og brannvesen melding om branntilløp i en bygning i sentrum av Florø i Vestland fylke.

Alle nødetater rykket ut, og situasjonen var lenge uoversiktlig. Etter hvert kunne politiet melde at de hadde kontroll på fem personer som hadde oppholdt seg i bygget.

– Seks personer er evakuert fra omkringliggende boliger, i tilfelle spredning og røyk fra brannstedet, skrev Vest politidistrikt på Twitter.

Beboere på stedet ble bedt om å holde dører og vinduer lukket.

Det ble en stund meldt om fare for spredning mellom husene, ettersom bygningene ligger tett i området.

Sent mandag kveld opplyser brannvesenet overfor TV 2 at de har fått brannen under kontroll.

Da brannvesenets innsatsleder Magne Igland ankom stedet, var det allerede en fullt utviklet brann.

– Brannen hadde utviklet seg mye, som gjorde at vi slet med å få kontroll. Men vi fikk etter hvert kontroll da alle mannskapene hadde kommet til stedet, sier Igland til TV 2.

Brannvesenets innsatsleder Magne Igland. Foto: Vilde Ulsten / TV 2

Det brant mye oppunder taket, som gjorde det vanskelig å komme til med vann.

– Det var fare for spredning en god stund, men nå er brannen slukket, sier Igland.