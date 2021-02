Carlsen begynte å flire i partiet han tapte: – Visste du kom til å spørre

Se intervjuet med Carlsen i videovinduet!

Magnus Carlsen fikk riktig nok en svært god start på mandagen. Etter at nordmannen hadde så lite som én prosent vinnersjanse på et tidspunkt i partiet mot Vidit Gujrathi, snudde han det og vant med svarte brikker.

I annet parti mot aserbajdsjanske Teimur Radjabov brukte nordmannen mye tid i starten, før det etter hvert jevnet seg ut, og partiet endte i remis.

I det tredje partiet for dagen møtte Carlsen kinesiske Ding Liren. Ding, som er rangert som nummer tre i verden, gikk ut i hundre, og Carlsen kom raskt bakpå i partiet. Nordmannen fant ingen vei inn i partiet igjen og måtte gi tapt. Likevel begynte han å flire.

– Vet du hva? Jeg tenkte nettopp på det, for jeg tenkte du kom til å spørre om det. Jeg vet ikke. Jeg husker ikke helt, rett og slett, sier Magnus Carlsen til TV 2.

– Det sa vel kanskje noe om at fokuset ikke var hundre prosent i det øyeblikket, følger Carlsen opp.

I det fjerde partiet møtte Carlsen det russiske stjerneskuddet Daniil Dubov i et høydramatisk parti der verdensmesteren til slutt reddet remis etter å ha vært under i store deler av partiet. Mens partiet mot Ding varte i kun 36 trekk, måtte det 122 trekk til før russeren Dubov innså at han ikke kunne klare å overliste den norske stormesteren.

I dagens siste parti sto franske Maxime Vachier-Lagrave på motsatt side, i et parti der nordmannen spilte med hvite brikker. Dette skulle ikke vise seg å gi noen tellende fordel da partiet endte i en rask remis etter 32 trekk.

Det betyr at Carlsen er videre til utslagsrundene i turneringen etter å ha tatt 9,5 av 15 poeng. I puljespillet havner han blant de to beste.

– Motivasjonen var kanskje ikke helt på topp, det må jeg innrømme. Spesielt etter at jeg ganske tidlig merket at det ikke stemte så veldig godt. Til slutt ble det bare å komme seg gjennom og vente på bedre tider, sier Carlsen.

– Jeg orket ikke å ta meg ordentlig sammen i dag. Jeg tenkte at jeg får ha det gøy, og så ble det litt for gøy i partiet mot Ding, men det tar vi ikke så tungt, sier Carlsen.

