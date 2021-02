Dette skal de gjøre på Valentines Day: – Vi har ansatt en personlig kokk

GOD KVELD NORGE (TV 2): Kjærligheten skal feires - selv om vi er i en merkelig tid preget av en pandemi. Dette skal et knippe kjendiser gjøre med sine kjære på Valentines Day.

På valentinsdagen, eller alle hjerters dag, feirer vi kjærligheten.

God kveld Norge har hørt med kjendisene hvordan de skal feire kjærlighetens dag - til tross for at vi er i en annerledes tid.

Camilla Lorentzen og Julie Visnes:

Lorentzen og Visnes har vært kjærester siden juni i fjor og har nylig kjøpt seg et hus sammen.

– I år skal vi feire Valentines i det nye huset vårt, forteller Lorentzen.

Paret har planlagt å jobbe med flyttelasset midt på dagen men skal så avslutte dagens med deilig Foodora-middag på døra.

– Da kan vi nyte hverandres selskap i stedet for å henge over kjelene, sier Lorentzen.

De ønsker å gå foran med et godt eksempel og velger å feire kjærlighetens dag hjemme i stedet for å gå ut. De drømmer derimot hvordan dagen hadde blitt dersom vi ikke befant oss midt i en pandemi.

– Hadde det ikke vært korona så hadde vi nok pakket bagene og kastet oss på et fly til varmere strøk, sier hun og fortsetter:

– Jeg ser for meg at vi hadde vært i Bangkok, på vår favorittrestaurant «Above 11» og drukket «rojitos» over en lav sko.

Julianne Nygård og Ulrik Nygård:

Pilotfrue og hennes mann har ikke lagt noen planer for Valentines Day i år.

MORSDAG: Julianne Nygård ønsker mest å feire at det er morsdag søndag. Foto: Espen Solli / Tv2

– For å være ærlig fokuserer jeg mer på at det er morsdag 14. februar i år, og på at det er «min» dag som nybakt tobarnsmor, forteller Pilotfrue til God kveld Norge.

Etter at de giftet seg i 2016 har de sluttet å feire valentinsdagen og gjør heller mer for å markere deres bryllupsdag som er den 20. februar.

– Jeg hadde ikke takket nei til en date med Ulrik, men den daten kunne like gjerne vært hvilken som helst annen dag, forteller Julianne.

Tiril Sjåstad Christiansen og Stian Lauritzen :

Sjåstad Christiansen og Lauritzen pleier vanligvis ikke gjøre så stor greie ut av valentinsdagen.

– Tipper jeg og kjæresten skal lage noe god mat, sier Tiril som håper litt på en blomsterbukett også.

FRILUFTSDATE: Dersom Tiril Sjåstad Christiansen og Stian Lauritzen skulle dratt på date på Valentines Day ville de valgt en friluftsdate. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Ettersom det både er valentinsdag, fastelavn og morsdag søndag gleder hun seg mest over selve morsdagen.

– Det er min første morsdag! sier Tiril.

Dersom de skulle ha dratt på date ville det blitt en friluftsdate som er korona vennlig.

– Hos oss feirer vi kjærligheten hver dag, og ikke bare i februar, legger Sjåstad Christiansen til.

Anna Anka og David Johansson:

Denne valentinsdagen under pandemien er ekstra spesiell for paret Anka og Johansson.

– Denne pandemitid-ferien minner oss gjennom tykt og tynt på at sterke forhold kan tåle mange vanskeligheter - inkludert en global pandemi, forteller Anka.

Gjennom pandemien har de lært hvor mye forholdet tåler og lært å være en god følgesvenn for hverandre. Det ønsker de gjerne å feire på kjærlighetsdagen.

– Vi har ansatt en personlig kokk som skal lage en fem-retters middag, og så avslutter vi natten med par-massasje for selvpleie, sier Anka til God kveld Norge.

Dersom det ikke hadde vært en pandemi ville de vært på reisefot nå.

– Da ville vi reist til Bora Bora for å kose oss og feire ekteskapet vårt. Jeg savner virkelig å reise slik det var, forteller hun.

Nora Haukland og Johannes Klemp:

Love Island-paret har ikke lagt så store planer for årets Valentines Day ifølge Haukland, men det er noen aktiviteter på menyen.

– Vi skal starte dagen med å dra opp til Grefsenkollen og nyte en vakker utsikt med god mat. Valentines er tiden for å vise vår takknemlighet for hverandre, sier Haukland.

KJÆRLIGHET: Nora Haukland og Johannes Klemp vant Love Island 2020 og fant kjærligheten på TV. Foto: Birgitte Thorshaug Kristiansen / TV 2

Den 24. februar har paret 1-årsdag og de skal feire litt ekstra denne datoen i stedet for på valentinsdagen.

At en pandemi setter en demper på valentinsdagen gjør dem ingenting.

– Jeg er nesten litt glad for at det er korona på Valentines, det setter ikke like mye press på denne dagen, sier Haukland.

Hun forklarer at kjærlighetens dag ikke handler om å bruke masse penger på overdådige middager og gaver. Selv har hun et enkelt ønske for dagen:

– Jeg vil være inntil min Johannes og drukne han i kjærlighet. Ingen stress, ingen press. Bare god mat, et glass vin og et fint kort, sier hun.