Fikk drapstrusler etter utvisninger - nå ber han selv om å stå over

Se Premier League-studio diskutere Mike Dean øverst!

Den fargerike dommeren har den siste tiden vært involvert i to kontroversielle utvisninger den siste tiden. Først viste han ut Southampton-stopper Jan Bednarek da Manchester United nedsablet Ralph Hasenhüttls lag 9-0 på Old Trafford.

I helgen som var viste Dean også ut Tomas Soucek da West Ham møtte Fulham på Craven Cottage. Tsjekkeren var uheldig og plantet albuen utilsiktet i ansiktet på Aleksandr Mitrovic og fikk marsjordre fra dommeren.

I etterkant har begge karantenene som følge av de røde kortene blitt annullert. På sosiale medier har Dean og familien mottatt drapstrusler etter dommerfeilene. Ifølge Sky Sports skal påkjenningen ha vært så stor at dommeren selv ønsker å stå over neste Premier League-runde.

– Det er utilgivelig at Mike Dean og hans familie har mottatt netthets og dødstrusler som et resultat for at han gjør jobben sin som dommer i Premier League, sier Premier League-sjef Richard Masters og tilføyer:

– Mike og hans familie har vår fulle støtte i å rapportere dette til politiet. Igjen så setter dette lys på at det trengs sterkere tiltak fra sosiale medier-selskaper for å stoppe netthets og å identifisere de som utfører det.

– Et sabla problem

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt var tydelig engasjert da han snakket om truslene mot dommeren i oppladningen til Leeds-Crystal Palace mandag kveld.

– Det har blitt så sabla lett for hvem som helst å sitte på et eller annet kott og spy ut rasisme og drapstrusler. Listen ligger så sabla lavt for at noen gjør det og det er et sabla problem og selvfølgelig tungt for den som det rammer, sier Thorsvedt.

Den tidligere Spurs-målvakten av TV 2-kollega Erik Huseklepp.

– Veldig synd med drapstursler. Det er sånn vi ikke liker. Realiteten med Dean nå er at han har gjort to grove feil og det bør kanskje få konsekvenser i forhold til det han bør få seg en liten pause.

Thorstvedt er også klar på at Dean trenger en pause, men først og fremst er det en annen ting den tidligere Premier League-keeperen mener er nødvendig for den rutinerte dommeren.

– En dommer som Mike Dean må få opplæring. Han står faktisk lenge og studerer det her nøye og lander på feil konklusjon. Da må det være noe med hans forståelse av hele greien som er gal. Han må få opplæring, det hjelper ikke å sende ham i fryseboksen, sier fotballeksperten.

Dean skal dømme FA-cup-kampen mellom Leicester og Brighton i midtuken, men har altså bedt om å stå over kommende ligarunde.