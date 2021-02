For seks år siden forlot han Crystal Palace i frustrasjon - i kveld fikk Bamford sin revansje

Leeds 2-0 Crystal Palace

Høsten 2015. Det unge Chelsea-talentet Patrick Bamford lånes ut til Crystal Palace i håp om å utvikle seg som en ekte Premier League-spiss. Den da 22 år gamle angriperen hadde året i forveien hamret inn mål for Middlesbrough i Championship og ble kåret til årets spiller i divisjonen.

Men månedene som fulgte på Selhurst Park ble en periode med frustrasjon for Bamford. Tilliten var minimal og han fikk kun seks ligakamper for klubben. Låneoppholdet, som skulle vare ut sesongen, gikk så dårlig at han valgte å terminere avtalen allerede i desember.

– Han fikk spille veldig lite, rundt juletider stakk han bare, oppsummerer TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i Premier Leage-studio.

Etter en kamp mot Swansea hadde han fått nok.

– Dette var min siste kamp for Palace. Skal jeg være ærlig har det vært forferdelig. Ingen ønsker å sitte på benken og ikke spille, sa han til Sky Sports før han hadde fortalt ørnenes klubbledelse.

Da var det takk og farvel for Bamford.

Eller skal vi si på gjensyn, for mandag kveld viste han Crystal Palace hvor målet står. For Leeds. Etter 52 minutter doblet måljegeren hjemmelagets ledelse med en kontant avslutning i åpent mål etter at en retur fra et skudd fra Raphinha.

Lagkompis Jack Harrison hadde scoret kampens første mål allerede etter tre minutter.

Bamfords fulltreffer, han tolvte i Premier League denne sesongen, fastsatte sluttresultatet til 2-0 på Elland Road.

På øvre halvdel og forbi Arsenal

I tillegg til Bamford har Jack Harrison virkelig vært i storform den siste tiden, og på Elland Road mandag kveld vartet vingen opp med nok en sterk forestilling da de hvite tok sin tredje seier på fire ligakamper.

24-åringen scoret sitt tredje mål på fire kamper da han sendte Marcelo Bielsas menn i føringen allerede etter tre minutter mot ørnene fra Englands hovedstad.

Venstrevingen mottok ballen på hjørnet av Palace-boksen og hamret til. Ballen gikk via Gary Cahill og i bue over Vicente Guaita til 1-0.

– Vi er et ambisiøst lag. Vi vill jobbe på og bryte grenser og det er det vi kommer til å gjøre, sier en offensiv Harrison etter triumfen.

Seieren sendte forrige sesongs Championship-vinnere opp på 10. plass i Premier League. Laget ligger ett poeng over Arsenal, med en kamp til gode på storklubben. Crystal Palace ligger på 13. plass etter mandagens nederlag.