Dette må til før du kan reise utenfor Europa

Med kong Vinter på besøk og sprengkulde mange steder, er det mange nordmenn som lengter etter varme i ansiktet og sand mellom tærne.

Det ønsket kan bli en realitet til sommeren, sier Norges vaksineforhandler Richard Bergström til TV 2.

I mars og april kan ytterligere tre vaksiner bli godkjent i Europa, ifølge Bergström. Det vil bety at flere blir vaksinert i både Norge og i andre land på kontinentet, som er godt nytt for reiselystne nordmenn.

– Når vi har fått vaksine, kan vi kjenne oss trygge og tørre å reise til andre land. Men muligheten for å reise avhenger også av at folk i landene man skal dra til at vaksinert og at det er kontroll på smittesituasjonen, sier Bergström.

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström. Foto: Stina Stjernkvist / TT / NTB

Å reise sørover i Europa kan bli en realitet dersom flere land er like godt beskyttet mot koronaviruset som nordmenn til sommeren.

En eksotisk reise utenfor Europa må du trolig vente lenger på.

«Reisebobler»

Bergström tror det er realistisk med en form for sommerferie ikke minst i Norden, men også i europeiske land.

– De vil veldig gjerne ha oss dit. De gjør sitt ytterste for skape trygge og sikre miljøer. Det jeg håper på er litt sol i Middelhavet i sommer i alle fall, sier Bergström.

Vaksineforhandleren sier det kan bli aktuelt med «reisebobler» i Europa, hvor man kan reise til visse land.

Bergström tror de landene som ikke har kontroll på smittesituasjonen kommer til å ha restriksjoner for å beskytte egen befolkning.

– Det hjelper ikke at du er vaksinert, hvis det ikke går an å drive turisme i de landene hvor folk ikke er det, sier vaksinekoordinatoren.

Utenfor Europa?

Selv om Europa etter hvert blir godt stilt med vaksiner, er ikke det tilfellet i andre deler av verden.

Det kan bety at det vil ta lang tid før vi kan reise til visse deler av verden igjen.

– Det blir ikke i år i hvert fall, kanskje en gang neste år. Det avhenger av mutasjonene, sier Bergström, og utdyper:

– Et problem med mutasjonene er om vi må bruke alt av volum vi har bestilt for å gi egne innbyggere flere doser. Da blir det færre doser til andre land.

Planen til EU og Norge er å gi vaksinene som det ikke er bruk for til andre land, enten gjennom å selge eller donere.

Ingen jorda rundt i år

Det som skaper bekymring, er særlig den sørafrikanske mutasjonen. Så langt viser studier at AstraZeneca-vaksinen ikke responderer like godt mot mutasjonen som de to andre godkjente vaksinene.

EU er i gang med å gjøre vaksineavtaler for 2022, med mål om at det skal finnes vaksiner som også fungerer mot mutasjonene, sier vaksinekoordinatoren.

– Mitt mareritt er om vi må bruke alle doser på oss selv. Målsettingen må være å dele dem med resten av verden. I år blir det ingen jorda rundt-reiser, sier han.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet mener det er litt for tidlig å si helt sikkert når vi kan begynne å reise igjen.

– Hvis hele den norske befolkningen har fått tilbud om vaksiner før 1. juli, må det være grunn til å tenke på at man kan feriere i utlandet. Det kommer selvfølgelig også an på hvordan smittesituasjonen er i landene man skal besøke og i hvilken grad befolkningen der er vaksinert, sier Bukholm til TV 2.