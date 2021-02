Nå røper han historien bak bandasjen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Flere har stilt spørsmål ved bandasjen The Weeknd (30) hadde rundt hodet på American Music Awards i fjor. Det viser seg å være en helt spesiell historie bak bandasjen.

Artist Abel Makkonen Tesfaye, bedre kjent som The Weeknd, skapte forvirring og engasjement da han mottok en pris på American Music Awards i fjor.

THE WEEKND: Slik er vi vant til å se artisten på rød løper. Her under Billboard Music Awards i 2016. Foto: Chase Rollins

30-åringen entret nemlig scenen med et bandasjert hode og så forslått ut rundt øynene sine.

I et intervju med Variety forteller han årsaken til bandasjen. Den skal nemlig symbolisere noe:

– Betydningen av hodebandasjen gjenspeiler den absurde kulturen til Hollywood-kjendiser og folk som av overfladiske grunner manipulerer seg for å behage og bli godkjent, sier artisten til Variety i forkant av sin Super Bowl opptreden.

«En dårlig natt i Las Vegas»



For å forstå svaret til The Weeknd bedre må vi ta et tilbakeblikk på hans karriere og opptredener.

I november 2019 kom The Weeknd ut med albumet «After Hours» der den røde dressjakken dukket opp og vi følger en historie gjennom musikkvideoene som viser hans dårlige natt i Las Vegas.

Denne Vegas-historien har fortsatt videre i flere av hans musikkvideoer og TV-opptredener. Blant annet hit-låtene «Blinding Lights» og «Heartless» viser en del av historien.

Det starter med et par drinker som blir for mange og slåsskamper, så kan det se ut til at han blir besatt av en ond ånd, halshogging og han har blod i ansiktet hans og en bandasjert nese.

Etter disse musikkvideoene ble gitt ut dukket han opp på American Music Awards med bandasje over hele ansiktet sitt.

I The Weeknd sin nyeste musikkvideo fra januar i år «Save Your Tears» har han et ansikt som har gått gjennom en plastisk kirurgi.

– Det hele er en progresjon, og vi ser historien til «karakteren» treffe økte nivåer av fare og absuditet når historien hans fortsetter, forklarer The Weeknd.

Super Bowls pauseshow

Da han opptrådde på Super Bowl var hans ansikt normalt og «det nye ansiktet» hans i «Save Your Tears» var bare teatersminke slik som bandasjen på American Music Awards.

Gjennom pause-opptredenen under Super Bowl tar The Weeknd oss gjennom den samme historien fra natten i Las Vegas til bandasje rundt hodet - denne gangen på danserne.

BANDASJERTE DANSERE: Under Super Bowls pauseshow var det danserne som hadde bandasje på hodet og ikke The Weeknd. Foto: Brian Snyder

Variety spør artisten om hvorfor han noen ganger dukker opp som karakteren på bilder og på TV, mens andre ganger ikke, svarer han følgende:

– Hvorfor ikke leke med karakteren og kunstneren og la disse linjene bli uskarpe og bevege seg rundt?

Da Variety spør om 30-åringen er i karakter under intervjuet med dem gir han et kryptisk svar om at han ikke vet, og må spørre karakteren selv. Noe som kan tyde på at den «dårlige natten i Las Vegas»-historien ikke er ferdig fortalt enda.