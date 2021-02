Moyes mener at Solskjær har fått sjansen han ikke fikk

David Moyes (57) er klar på at én avgjørende faktor skiller hans og Ole Gunnar Solskjærs (47) perioder som managere for Manchester United.

Tirsdag kveld møtes Manchester United og West Ham i FA-cupens femte runde på Old Trafford. For London-lagets trener, David Moyes, blir det nok et gjensyn med sin tidligere arbeidsgiver.

I 2013 fikk han jobben med å etterfølge Sir Alex Ferguson i sjefsstolen på Drømmenes Teater. Det skulle vise seg å bli en svært vanskelig oppgave for Moyes.

I hans første og eneste sesong røk United ut i Champions Leagues kvartfinale, tapte mot Swansea på hjemmebane i FA-cupens tredje runde og gikk på nok et nederlag Ligacupens semifinale mot Sunderland.

Selv med en seksårskontrakt å vise til, og at Ferguson i sin avskjedstale ba supporterne stå bak sin nye trener, fikk ikke Moyes engang fullføre sin første sesong på Old Trafford. 2-0-tapet mot gamleklubben Everton ble nådestøtet. I april 2014, i underkant av ti måneder etter at han ble ansatt, fikk han sparken. Bare fem United-managere (sett bort fra midlertidige trenere) har hatt jobben kortere enn ham.

Moyes har ved en rekke anledninger kritisert gamleklubben for at han ikke fikk en god nok mulighet til å vise at han var mannen å satse på. Den sjansen mener han at Ole Gunnar Solskjær har fått.

– Med tanke på tiden han har fått, så har han klart å bygge et skikkelig ungt og spennende lag, sa Moyes på mandagens pressekonferanse og fulgte opp:

– Jeg synes de bygger et fint lag og tiden Ole har fått har hjulpet.

I et intervju med Viasport tar skotten videre opp tråden om tid.

– Han har fått tiden som alle managere trenger, spesielt i de store klubbene. Sir Alex Ferguson trengte tid da han tok over. Til og med Jürgen Klopp trengte tid i Liverpool. Pep Guardiola trengte ett eller to år før han fikk fart på Manchester City, sier West Ham-treneren og tilføyer:

– Så jeg tror at hvis du får nok tid til å få orden på ting vil du oppleve suksess, spesielt i store klubber.

Vanskeligheter med overganger

Sommeren 2013 var preget av en rekke overgangssagaer uten en lykkelig ende for den nyansatte skotten. Stjerner som Cesc Fabregas og Gareth Bale var ønsket på Drømmenes Teater, men Moyes fikk ikke kloen i noen av dem. Sommerens eneste signering ble tidligere Everton-elev Maraoune Fellaini på Deadline Day, før Juan Mata fulgte i januar.

Skotten tok også opp Uniteds spillerlogistikk på pressekonferansen før tirsdagens cupbatalje.

– De har hatt et par veldig gode spillere som har kommet gjennom akademiet, så har de fått hentet inn et par gode spillere som har hjulpet laget også, sa 57-åringen.

Imponert av Solskjærs United

Louis van Gaal (2014-2016) og José Mourinho (2016-2018) fulgte Moyes som manager for Manchester United før Solskjær tok over på midlertidig basis i desember 2018. En lang seiersrekke sikret nordmannen en treårskontrakt som hovedtrener for storklubben.

I den perioden har Moyes vært trener for Real Sociedad, Sunderland og West Ham ved to anledninger. Mannen som leder The Hammers under flomlysene på Old Trafford tirsdag kveld er imponert over jobben Solskjær har gjort med United.

– Jeg synes Ole har fått United til å spille bra, og de er uten tvil et av formlagene i Premier League, om ikke det beste formlaget sammen med Manchester City, sier skotten til Viasport.

Kampen mellom de røde djevelene og The Hammers er det andre oppgjøret mellom lagene denne sesongen. I desember vant United i 3-1 på London Stadium etter scoringer fra Paul Pogba, Mason Greenwood og Marcus Rashford.