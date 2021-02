Oppdaget falske lenker til E-sjefens foredrag om truslene mot Norge

I forbindelse med fremleggelse av den årlige trusselvurderingen, pleier sjefen for Etterretningstjenesten som en tradisjon å holde foredrag i Oslo Militære Samfund.

Det krydde av falske lenker på arrangørens Facebook-side. Foto: Skjermdump

Årets foredrag ble på grunn av pandemien et digitalt arrangement, og mandag kveld oppdaget arrangøren uønsket aktivitet på Facebook, forteller viseadmiral Nils Andreas Stensønes til TV 2.

– Bare et lite eksempel

Rett før foredraget, som var spilt inn og ble lagt ut klokken 18, pågikk det forsøk på å legge ut falske lenker.

– Akkurat nå skal et foredrag som jeg har spilt inn, legges ut klokken 18. Det pågår forsøk nå på å legge ut falske lenker, for å lenke til andre ting enn foredraget. Det er bare et lite eksempel, men vi har andre eksempler på at den type aktivitet foregår, sa Stensønes til Nyhetskanalen like før klokken 18.

Tidligere på dagen hadde E-sjefen snakket om digital spionasje og påvirkningsoperasjoner rettet mot Norge.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier at det er et velrenommert forsvarsfaglig miljø som mandag ble rammet av den digitale påvirkningsoperasjonen.

– Vi er nok et av de mest robuste samfunnene for å takle denne type påvirkning, sier statsråden til TV 2.

Han var ikke overrasket at det etter kort tid florerte av falske lenker til etterretningssjefens foredrag, og tror den digitale aksjonen henger sammen med at mandagens budskap fra norske etterretnings- og sikkerhetstjenester ikke har falt i god jord hos enkelte aktører.

TV 2 har tidligere fortalt hvordan internett-roboter brukes for å spre innhold. Selv om Facebook og Twitter har trappet opp kampen mot bot-kontoene, manipuleres fortsatt den offentlige debatten av robotene.