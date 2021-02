Imponerte på Farmen kjendis: – Dette må være et filmtriks

Frisører nekter å tro at Terje Sporsem klarte å klippe det krevende håret til Øde Nerdrum (22), og mange tror TV 2 har en finger med i spillet.

Linda Kristine Johannessen (42) er en av frisørene som trodde produksjonen hadde grepet inn og fullført klippen som Sporsem utførte i søndagens episode av Farmen kjendis. På Facebook-sider har hun og flere kolleger diskutert hvordan Sporsem kan ha klart dette.

Nordlendingen er hjemme i mammapermisjon med sitt tredje barn, og har fulgt med på årets sesong.

– Jeg er mektig imponert over klippen til Terje. Jeg satt lenge og studerte dette, og tenkte at dette måtte være filmtriks. Det går ikke an at han har vært så flink. Han sier at han aldri har kluppet før, men da må han være født frisør, sier hun til God kveld Norge.

KREVENDE: Johannessen er stor fan av Nerdrum. Hun sier at håret hans ikke er det letteste å klippe i utgangspunktet. Foto: Alex Iversen/TV 2

Imponert

Johannessen jobber selv på Hårek salong i Narvik. Hun sier at Nerdrum fikk en ordentlig flott klipp.

– Han har virkelig fått dreisen på saksen!

Hvis 42-åringen skal pirke på noe, så burde Sporsem klippet litt tettere huden i nakken til kunden.

I videoen øverst i saken kan du se hårklippen og intervjuet med Johannessen. Hun kommer med et tips til hobbyfrisører som skal klippe med kam.

TOMMEL OPP: Johannessen og barnet gir tommel opp til hårklippen. Foto: Privat

Kalkulert risiko

Sporsem er overrasket over de postive tilbakemeldingene.

– Det er jo veldig hyggelig det. Jeg ble med på Farmen for å lære meg nye ting, og jeg fikk virkelig testet meg på noe nytt her. Det jeg er mest stolt av er at frisører synes det ble så bra, til tross for at saksene jeg hadde til disposisjon var en stor tung tekstilsaks og en neglesaks. Frisører bruker jo ofte dritdyre australske spesialsakser som ikke veier noe særlig og heter ting som «Anaconda», «Shark» og «Marlin Big Mouth». Jeg hadde en saks på 250 gram. Skulle jeg gitt den et navn ville den hatt navnet «Sløv Lama».

KORTERE: Nerdrums eneste kriterie var at det skulle bli mindre hår, så han ble mindre varm. Foto: TV 2

Han føler at frisørene er lett-imponerte, men takker for all skryt. Han håper frisørene fortsetter å være kritiske til det de ser på TV, selv om han understreker at han på ingen måter jukset og sier det var han som klippet Øde.

– Vi lever i en verden der det er bra at man er kildekritisk, så jeg håper folk er like kritisk til enkelte saker man vurderer å dele på Facebook, som dette. Det er også veldig moro at jeg fikk det til så bra at folk tror at produksjonsselskapet plutselig stoppet opp et realityshow og gikk over til å lage fiksjon rundt en hårsveis. Det gøyeste hadde jo vært om Øde ble skamklipt. Og jeg tror faktisk det var en kalkulert risiko fra Øde. Det var i alle fall det jeg selv hadde regnet med ville skje.

LEST OM FRISØRTEKNIKKER: Sporsem sier han har lest seg litt opp i frisørfaget på grunn av noen oppdrag som konferansier. Foto: TV 2

Plukket opp noen triks

Sporsem sier han ikke aner hvordan han klarte å få til et slikt resultat.

– Det er jo ikke akkurat innlysende at jeg er god med hår... Jeg har vært konferansier på noen hårkonferanser opp gjennom tidene, og da setter jeg meg inn i ting, leser om teknikker, trender og ser på videoer av folk som klipper, så jeg har muligens plukket opp noe underbevisst. Men jeg er veldig glad for at Øde kun ville ha det mindre varmt på hode og ikke kom med krav om en sveis som krevde graderinger, bayalage, ombré eller hva nå alle teknikkene heter.

– Vil du fortsette med hårklipping?

– For alles del så tror jeg at jeg bør holde meg til humor og ikke hårklipp. Jeg barberer mitt eget hode hver tredje dag cirka, og skal nok holde meg til det. Jeg tilbød Lasse en gratis hårklipp inne på gården, men han bare lo og gikk ut av rommet. Så han skjønte at dette var mer flaks enn dyktighet.