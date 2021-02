Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Benny. Vi vurderer å kjøpe en Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC aut. 2010-modell. Den har gått rundt 170.000 km.

Har du noen info og erfaringer om disse? Er det et bra kjøp - og hva bør jeg passe på?

Mvh. Erik

Benny svarer:

Hei Erik. Mercedes GLK var faktisk en av de aller første bilene jeg testet da jeg startet jobben min i Broom i 2008. Det er også en modell jeg har fulgt relativt nøye gjennom disse årene.

Lenge holdt de seg nesten skummelt godt i pris. Men de siste årene har det skjedd noe også her.

Nå kan du få GLK til under 150.000 kroner. Da er den både gammel og har gått langt. Det er neppe det aller smarteste kjøpet.

Men kan man legge rundt 200.000 kroner, eller litt enda litt mer i en slik bil, begynner det å hjelpe.

Da kan du få biler som har gått under 100.000 kilometer og som ikke er av de første årgangene. Så det tror jeg er smart.

Min erfaring med GLK er at dette er en bil som gir mye Mercedes-følelse for relativt lite penger. Man får en sikker bil, med gode seter. Man får et godt firehjulsdriftsystem, god komfort, lavt støynivå og nesten overraskende gode langkjøringsegenskaper med tanke på fysisk størrelse. Instrumenter og dashbord er oversiktlig og greit, men røper samtidig at dette ikke er noen ny bil lengre.

De har tviholdt på bensinmotoren – men nå slipper de taket

Mercedes GLK er en relativt liten bil og det bærer baksete- og bagasjeplassen preg av.

Dette må du passe på

Apropos størrelsen. Hverken baksetet eller bagasjerommet er noen orgie i plass, men plassen foran er god.

De fleste bilene i Norge er levert med 220 CDI-dieselen. Særlig de første bilene har hatt en del problemer med dieseldysene her. Fusk, ujevn gange og i verste fall motorstopp kan være resultatet av det.

Girkassene kan også nykke og gire litt ujevnt. Dette kan være så enkelt som at trengs en oppdatering. Men sjekk nøye ved prøvekjøring og ikke kjøp bil før du vet hva problemet er, og hva det eventuelt koster å fikse.

Biler som har komplett servicehistorikk, skal også ha fått de nødvendige oppdateringene. Som alltid bør dette sjekkes ut.

Bilene har også hatt noen elektronikkproblemer, så sjekk nøye at alt virker. Ryggesensorene her det vært en del tull med. Det samme med kjørecomputeren og automatikken til bakluken. Så sjekk nøye.

Ellers er kontroll av bremser og forstilling og alle dekkene obligatorisk. Vær også oppmerksom på at både deler og service holder Mercedes-nivå. Det kan bli dyrt om noe går galt.

Leter du opp en velholdt og fin bil i god, teknisk stand, mener jeg at dette er et smart SUV-kjøp og en bil som fortsatt byr på det lille ekstra i forhold til opplevd kvalitet og komfort, mot de fleste av konkurrentene.

Lykke til med bruktbilkjøp.

