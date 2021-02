Klopp-intervju vekker oppsikt

Liverpool gikk på sitt tredje strake hjemmetap da de ble ydmyket av Manchester City, som reiste fra Anfield med en 4-1-seier.

City er nå ti poeng foran Liverpool, som også har én kamp mer spilt.

Dagen derpå har et Klopp-intervju med israelsk TV begynt å gå viralt.

Da en reporteren ville vite om han så for seg å ta igjen Manchester City eller om resten av sesongen handlet å topp fire, fyrte Klopp løs.

– Jeg mener at du virkelig bør forberede deg litt bedre til jobben din. Hvordan kan du spørre om det når de er 13 poeng foran? Det er slik jeg ser det, og så spør du om vi kan bli seriemestere. Hvordan kan du virkelig tro at det er et passende spørsmål for øyeblikket. Du har bare to spørsmål, men du kaster ett bort på det spørsmålet, svarer tyskeren, som åpenbart tror City vinner sin hengekamp og øker forspranget.

Reporteren minnet Klopp på at han også spurte om topp fire, men ble gjentatte ganger avbrutt av Liverpool-sjefen.

– Den er din feil. Du hadde bare to spørsmål, og du kastet bort det ene, sier Klopp, før han legger til:

– Ja, det er åpenbart at vi nå tenker på topp fire.

Oppførselen til Klopp har vekket reaksjoner i sosiale medier. «Bølle», «pinlig», «tulling» og «usjarmerende» er noe av det som går igjen.

Klopp reagerte også på et lignende spørsmål fra Sky Sports-kommentator Geoff Shreeves før kampen mot Manchester City.

– Jeg kan virkelig ikke tro det. Det er uforståelig. Det eneste dere vil snakke om er om vi blir mestere igjen. Har du noen gang vært verdens beste sportskommentator? Tror du det fortsatt er mulig? Bare prøv, gi det et forsøk. Vi prøver. Sier jeg at det er mulig eller umulig, blir det enda en overskrift. Hvorfor skal jeg gjøre det? La oss snakke om situasjonen, sa Klopp, som understreket at han ikke var sint.