Solvik-Olsen lederkandidat i Oslo Frp - skal få opp «godfølelsen»

Solvik-Olsen har ledet interimstyret i Oslo Frp siden desember i fjor, da langvarig intern uro endte med eksklusjon av den omstridte fylkeslederen Geir Ugland Jacobsen.

TV 2 har tidligere meldt at Solvik-Olsen blir pekt på som ny leder, og nå bekrefter han at han stiller som kandidat. Det var NRK som først meldte dette.

Med seg på det nye Frp-laget får han trolig flere profilerte veteraner, med erfaring fra regjeringsapparatet.

Solvik-Olsen var også fylkesleder i Oslo Frp fra 2004 til 2005.

– Oslo Frp er i ferd med å komme på rett kjøl igjen - mange melder seg inn og vil ta et løft - og da er det såpass gøy, at når bydelslagene vil ha meg tilbake, så er det en spennende mulighet, sier Solvik-Olsen til TV 2.

Flere bydelslag har spilt inn Solvik-Olsen, blant dem Østensjø Frp. Dette var nasjonalkonservative Kent Andersens lag før han meldte seg ut av Frp og fulgte Ugland Jacobsen over til partiet Demokratene.

– Den beste vi kan få

Også Gamle Oslo, Grorud og Vestre Aker stiller seg bak Solvik-Olsen.

– Han er dyktig og hyggelig, og den beste vi kan få. Han er en strålende kandidat, sier lederen i Vestre Aker Frp, Beate A. Holland til TV 2.

Hun tror Solvik-Olsen vil være en samlende leder etter uroen som har preget Oslo Frp det siste året.

– Han er rett mann til rett plass, sier hun.

Andreas Meeg-Bentzen, som var nestleder i styret før Oslo Frp ble satt under administrasjon, er glad for at Solvik-Olsen er villig til å stille.

– Jeg synes det er spennende. Dette er en mann med bred erfaring og tyngde, noe som vil være en styrke for Oslo Frp, sier Meeg-Bentzen.

Tidligere statsskretærer stiller opp

Fylkeslaget til partileder Siv Jensen, og veteranene Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde, har gått jevnt og trutt ned i valg etter valg siden glansperioden på 90-tallet. Oslo Frp nådde et nytt bunnivå under valget i 2019, med en oppslutning på 5,3 prosent.

Blant dem som nå vil ta et tak for å få Oslo Frp opp fra åttendeplassen blant partiene i Oslo, er partner i Frist House Ole Berget, opplyser Solvik-Olsen.

Berget var kommunikasjonssjef i Fremskrittspartiet og tidligere statssekretær for Siv Jensen, og går nå aktivt inn i bydelslaget Sagene og St. Hanshaugen, opplyser han. Det samme gjør tidligere statsekretær i justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen.

Bredt sammensatt lag

Advokat Ove André Vanebo, som er tidligere formann i Fremskrittspartiets Ungdom, og statssekretær i justisdepartementet, har tatt på seg styreverv i Grünerløkka Frp.

Tidligere statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet tilbake i politikken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen

Liberalisten Vanebo skal samarbeide i styret med blant andre journalist og skribent i det høyreradikale nettstedet Resett, Maria Zähler.

De nye styrene i bydelslagene viser bredden i partiet, og at man ikke er så splittet som det lenge har sett ut til, ifølge Solvik-Olsen.

«Godfølelsen»

– Det er ulike folk med bred erfaring og pågangsmot, og litt mer variert og utypisk enn det man kanskje forbinder med Oslo Frp, han.

Han tror det nå er mulig å få fokus på politikk, og ikke interne stridigheter, og at dette vil få velgere ned fra gjerdet og over fra Høyre og Senterpartiet til Frp.

– Vi skal få tilbake godfølelsen internt i partiet. Tidligere var fylkeslaget splittet i to fløyer, der den ene trumfet den andre. Men når vi snakker sammen viser det seg at det er lite som skiller, vi står på samme fundament, sier en optimistisk lederkandidat.

Solvik-Olsen blir etter alt å dømme valgt til ny leder på fylkespartiets årsmøte 6. mars.