Hytten er ikke til å kjenne igjen: – Fy flate, er du seriøs?!

Den gamle furuhytten ble til et sommerparadis på kun fire dager. Se den enorme forandringen.

Kameratene Andreas Bergland (33) og Per-Johan P. Aahjem (31) ønsket seg praktiske løsninger på den gamle hytten. Hytten skulle brukes som sommerhytte.

Drømmen var muligheten til å samles mange rundt bordet både inne og ute, med et godt og praktisk kjøkken til å lage god mat. De var usikre på hvordan plassen best kunne utnyttes, og hva som skulle til for å skape den rette stemningen.

FØR: Furu over alt og romdeler mellom kjøkken og stue. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Lyse farger på tak og vegger, åpent mellom sonene. Foto: Pandora Film/ TV 23 Les mer FØR: Stort sofaområde og lite spisebord. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: En stor benk utgjør nå både sofa og sitteplass ved stort spisebord. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer FØR: Kjøkkenet slik det var, med hylle mot stue. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Mørke fronter og hvite fliser. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer FØR: Liten plass rundt det gamle spisebordet. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Stort spisebord og plass til mange. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer

Første sommer er over

Oppussingen fant sted våren 2019, og venneparene har nå brukt hytten en hel sommer. Det har gått veldig bra og de er fremdeles fornøyde.

– Vi er glade i fargen og stemningen, og vi liker veldig godt at det ikke er overskap på kjøkkenet. Det føles luftig og stort selv om der er lavt under taket der, sier Andreas.

Se vennegjengens reaksjon i videoen øverst i saken.

– Spesialflisene er fine og integreringen av kjøleskuffene liker vi også godt. For ikke å snakke om den smarte sofaen som både er sofa og spiseplass. Det skal nok få stå alt sammen, fortsetter han.

Etter at Tid for hjem var ferdige, har vennegjengen fortsatt oppussingen. Nye soverom og hems er fikset, og de har fortsatt i den stilen Tid for hjem anla.

– Siden vi er to stykker som eier hytten er det supert at Tid for hjem kom inn og definerte stilen, sier Andreas.

Se produktliste for fargekoder og materialer.

SKUFFER: Hele den store sofaen har skuffer i skroget. Foto: Pandora Film/ TV 2

Oppussingen og tankene bak

Designer Astrid Marie Sætren tenker at kjøkken og stue kan integreres bedre med hverandre i denne klassiske, eldre hytten. Hun ønsker å ta bort benker og hyller som skiller de to delene, og lage mer helhet.

Det som er bra er at det er masse vinduer og lysinnslipp fra tre sider av rommet, mener hun. Det som er utfordrende er at det er svært lavt under taket.

Heldigvis var hytteeierne klare for å heve taket i stuedelen før Tid for hjem startet sitt arbeid. Det ville det ikke vært kapasitet til innenfor de fire dagene teamet har til rådighet.

HEVET TAK: Hytteeierne hadde selv hevet taket i halve rommet. Foto: Pandora Film/ TV 2

Dette ble gjort

All furu (bortsett fra gulvet) ble grunnet med kvist og sperregrunn, og deretter malt i en lys beige/gul farge, kalt Humble Yellow. Det gamle kjøkkenet ble fjernet og nytt kjøkken med sorte fronter ble satt opp.

Benkeplaten og veggen bak kjøkkenet ble kledd med «wedi-plater», som egentlig er baderomsplater. Men, disse egner seg godt for fliser og er lette å jobbe med.

MYE JOBB: Alle har nok å henge fingrene i under oppussingen Foto: Pandora Film/ TV 2

Verdens fineste fliser

Astrid påstår at flisene som ble brukt her er «verdens fineste fliser». Om Einar synes det samme etter to dagers intenst flisarbeid er en annen sak.

Det var nemlig ganske utfordrende arbeid, da flisene var så organiske i formen. Det håndlagete utrykket er det som gjør dem pene, men også det som gjør det litt utfordrende å få det hele jevnt og uten skarpe kanter. Men, resultatet ble upåklagelig med håndlaget utrykk på veggen mot de stramme sorte kjøkkenfrontene.

FLISEFINT: Levende utrykk med "verdens fineste fliser". Foto: Pandora Film/ TV 2

Genial sitteløsning

Rommet hadde opprinnelig spisebord og sofa-avdeling. Dette vil Astrid slå sammen, både for å skape flere sitteplasser og for å få rommet til å virke større.

Tid for hjem bygger derfor en lang sofa som går langs hele veggen, og med en vinkel mot bakdøren. Denne vinkelen får et dypt sete, som en vanlig sofa.

Hele langsiden har grunnere sete og passer som benk bak spisebordet. Hele sofaen har samme høyde, sittehøyde rundt 45 cm – som er vanlig spisestolhøyde.

Sofamadrassen er tykk og god å sitte på, i stripete stoff med stoppinger. Samme stoff blir brukt til å lage store ryggputer.

KOMFORT: Seteputen er tykk og god, rikelig med løse ryggputer. Foto: Pandora Film/ TV 2

Sommerstemning i en fei

Hytten skal først og fremst være en sommerhytte, og for at man raskt skal få sommerstemning når man ankommer, er det viktig med «sommerting og sommerfarger», mener designer Astrid.

Derfor en litt nostalgisk farge på vegger og i tak, og derfor sommertekstiler og sommerlige materialer i tepper og lamper.

Til og med porselensvasken på kjøkkenet understreker den lyse og lette følelsen hun vil oppnå.

SOMMERSTEMNING: Nytt med litt nostalgisk og håndlaget følelse. Foto: Pandora Film/ TV 2

Kommode med kjøleskuffer

Siste element som kommer på plass i kjøkkenet er kjøleskuffene. Dette i stedet for kjøleskap, som det egentlig ikke var plass til i det nye kjøkkenet.

Kjøleskuffer blir plassert i en nisje ved bakdøren og Andreas lager nye fronter til den. Slik får den malte fronter og fremstår som en kommode – og ikke som et fremmedelement med stålfronter.

KJØLESKUFFER: Andreas lager nye fronter på skuffene. Foto: Pandora Film/ TV 2

Glad vi meldte oss på

Hytteeierne Per-Johan og Andreas konkluderer til slutt med at de er glade for at de meldte seg på.

– Vi var spente. Vi har jo sett mange Tid for hjem-programmer, og noen ganger er det jo litt spenstige løsninger. Men, her er det bare veldig pent, avslutter Andreas.

Se Tid for hjem tirsdager på TV 2 og TV 2 Sumo.