Audi vakte stor oppsikt da de lanserte TT tilbake i 1998. Bilen var på mange måter en liten sensasjon – med et dristig design ingen av de tyske konkurrentene turte å prøve seg på.

Siden den gang har TT vært en viktig imagebygger for Audi. At modellen nå skal legges helt ned, er derfor både trist og litt overraskende for mange.

Men heldigvis avsluttes TT-historien med flagget til topps. Det får vi bekreftet etter et unikt møte med den aller siste TT RS-utgaven som er tatt inn til Norge.

Mini R8?

Bilen vi tester er altså nyeste og siste generasjon TT. Med RS-logo i grillen, betyr det toppmodellen med solide 400 hk.

I Norge er det kun solgt seks eksemplarer av TT RS facelift som kom i 2019. Vi snakker med andre ord om en svært sjelden bil.

Det første som slår oss i møtet med ikonet, er likhetene til storebror R8. Spesielt frontpartiet avslører at det er en hissigpropp vi har med å gjøre. Her finner vi solide luftinntak og en grill så stor at den kan sluke en elefant til frokost.

Fra siden er de klassiske coupé-linjene til TT ivaretatt. Bak finner vi en voksen spoiler og ikke minst to digre enderør, i kjent RS-stil.

Audi TT er sluttsolgt i Norge. I løpet av kort tid stanser produksjonen av modellen for godt. Bilder: Mats Brustad / Broom

Nydelig interiør

Før vi starter den magiske 2,5-literen til Audi, må vi kommentere interiøret. Det mener vi er Audi på sitt beste.

Her er det oversiktlig og ryddig, slik at det sportslige DNA-et løftes. Samtidig er det ingen touchskjermer her, men i stedet fysiske knapper på de viktigste funksjonene. (Les sportseksos og deaktivering av ESP).

Klimaanlegget styrer du med vrihjul og knapper integrert i luftdysene. Genialt! De øvrige funksjonene som multimedia og navigasjon, har du enkel tilgang til via rattet og Audis virtual cockpit.

Interiøret er i våre øyne akkurat slik det skal være: Enkelt, intuitivt og gjennomtenkt – slik at fokuset er 100 prosent på veien, ikke på en eller annen undermeny i en touchskjerm.

Vi har god sans for interiøret i TT RS, som har mye til felles med R8.

Overraskende kjapp

Ute på veien er det ikke vanskelig å kjenne at Audis RS-avdeling har bidratt godt med å løfte kjøreopplevelsen. Understellet føles tight og du kan kjøre heftig gjennom svingene uten at bilen rynker på nesa.

Takket være quattro firehjulsdrift, plantes kreftene også effektivt ned til bakken. TT RS er nesten overraskende kjapp.

0-100 km/t raser unna på 3,7 sekunder. Det er bare et halvt sekund tregere enn R8 Performance, med V10-motor og 620 hk.

Og apropos motor: I TT RS finner vi den velkjente rekkefemmeren på 2,5 liter. Her yter den solide 400 hk og 480 Nm, akkurat det samme som i dagens RS 3.

Audi klinker nok en gang til med en hissig og aggressiv front. Under panseret bor 400 arbeidsvillige hester.

Lengter etter bane

Det er som alltid en fryd å få oppleve Audis rekkefem-motor. Den byr på en helt spesiell karakter og lydbilde. Sistnevnte skyldes blant annet tenningsrekkefølgen som er 1-2-4-5-3.

En annen ting vi legger merke til bak rattet i TT RS, er kontrasten mellom de ulike kjøreprofilene.

TT RS veier 1.450 kg og dermed relativt lett.

Mens bilen virkelig er på hugget i «dynamic», slapper den desto mer av i «comfort». Det er akkurat som om bilen senker skuldrene litt. På den måten oppleves TT RS komfortabel nok til hverdagskjøring, samtidig som du kan kjøre så det griner etter på bane i helgene.

TT RS er nemlig en bil som lengter etter å kjøre på bane. Det er da egenskapene får blomstre til sitt fulle, noe Audi også har bevist på Nürburgring med tiden 7:48.4.

Hvis det er én ting vi skal sette fingeren på, er det girkassen. For selv om bilen står i «dynamic» og girkassen i «sport», syns vi den kan oppleves litt treg. Ved gasspådrag syns vi den burde giret ned kjappere. Men dette blir pirk i det store bildet.

Startprisen er 870.000 kroner. Testbilen ender på drøyt 1,1 millioner, inkludert en god del ekstrautstyr.

En verdig avslutning

Ettersom TT RS har nøyaktig samme motor som i RS 3, er det naturlig å tenke at disse bilene oppleves temmelig like.

Audi leverer et imponerende interiør i nyeste og siste generasjon TT.

Sannheten er at TT RS kjennes enda skarpere ut i oppsettet. Slik sett blir det ikke feil å se på bilen som en slags R8 light. Det er ikke akkurat et dårlig kompliment til en bil som koster langt under halvparten av flaggskipet.

Audi TT har aldri vært noen storselger i Norge. Det kan man forsåvidt skjønne av praktiske hensyn. Men på design og kjøreglede, leverer siste generasjon TT RS virkelig til forventningene.

Slik sett sørger Audi for en verdig avslutning på TT-eventyret.

Bilen er lånt fra Erik Arnesen Bryn.

Audi TT RS Motor: R5, 2,5-liter bensin Effekt: 400 hk / 480 Nm Girkasse: 7-trinns automat S tronic 0-100 km/t: 3,7 sek Toppfart: 280 km/t Pris fra: 870.000 kroner Pris testbil: 1.160.000 kroner

Se bildene av TT RS her:

