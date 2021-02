Molde skal spille Europa League-kamp i Spania

Molde klarte å spille seg videre fra gruppespillet i Europa League før jul, men hjemmebanefordelen mot Hoffenheim i 16-delsfinalen må romsdalingene se langt etter.

De strenge innreisereglene til Norge gjør at hjemmekampen mot Hoffenheim ikke blir spilt i Molde, slik TV 2 omtalte forrige uke.

Nå er det bestemt hvor kampen skal spilles: På Estadio de la Ceramica i Spania.

Det er hjemmebanen til La Liga-klubben Villarreal som er den planlagte kamparenaen.

- Selvfølgelig hadde vi ønsket at hjemmekampen ble spilt i Molde, men når den ikke blir det så angriper vi den på en positiv måte. Vi er såpass tøffe i trynet at vi ikke har tenkt å forsvare oss til noe som helst. Vi går for det, sier Molde-trener Erling Moe.

Han legger ikke skjul på at han mener det er en klar sportslig ulempe at Molde ikke får spilt den første kampen på kunstgress.

- Her hjemme er vi trygge, gode og kjenner kunstgresset inn og ut. I tillegg er det et litt spesielt kunstgress det som er her akkurat nå. Det skal byttes ut i mai/juni, men det er ekkelt for dem som skal møte oss her, sier han.

Molde-profil Eirik Hestad er enig selv om han påpeker at Hoffenheim må tåle et klart favorittstempel.

- Det var ikke det vi ønsket oss, men vi er klare for å gi alt vi har av hjertet i 90 minutter på Madrigal også. Våre ambisjoner overfår at vi må spille hjemme for å ha sjanse til å slå ut Hoffenheim, sier Hestad.

Blir værende i Spania

Han opplyser at Molde reiser til Spania allerede førstkommende mandag for å forberede seg til oppgjøret.

Mannskapet blir igjen i Spania etter den første kampen ettersom returoppgjøret spilles allerede uken etter.

På den måten slipper Molde innreisekarantene i Norge - og får i tillegg gjort gode forberedelser i plussgrader.

- Det er vel noen Eliteserie-lag som misunner dere disse dagene på spansk jord?

- Ja, men med det smittebildet vi har nå så lever vi nok under veldig strenge restriksjoner. Jeg tror vi har hotellet helt for oss selv og en bane helt inntil det igjen. Så vi lever jo i boblen. Samtidig ser jeg jo at det skal være noen varmegrader der. Så det er jo greit, sier Erling Moe.

Molde står overfor en formidabel oppgave i Europa. Etter 20 serierunder er Hoffenheim på 12. plass i Bundesliga.