Solskjær om trofejakten: – Det er ikke alt eller ingenting

Fire semifinaletap på rad er det Ole Gunnar Solskjær har å vise til i løpet av sin tid som Manchester United-sjef. Nå hevder kristiansunderen at hans mannskap ikke er avhengig av et trofé denne sesongen, men innrømmer samtidig at det er et naturlig steg videre.

– Selvfølgelig er målet vårt å vinne et trofé. Man ønsker å vinne alle turneringer man er med i, det er den ultimate testen for alle lag - å gå hele veien, forklare Solskjær, før han legger til:

– Men for å vinne noe må alle de gode lagene slås, så det neste steget for oss og vår utvikling er å gå hele veien i en turnering.

Tirsdag har 47-åringens mannskap mulighet til å komme ett steg nærmere den drømmen. Da må West Ham beseires på Old Trafford i FA Cupens 5. runde.

– Forrige sesongs semifinale-tap var skuffende. Man ønsker jo å gå hele veien og løfte trofeet, men det er ikke alt eller ingenting. Det er først og fremst prestasjonen i Premier League som måler hvor bra et lag er, sier nordmannen.

Etter å ha mistet to poeng på overtid i helgens hjemmemøte med Everton er Solskjær uansett klar på at Manchester United må løfte seg dersom de skal klare å hamle opp med bortesterke West Ham.

– Guttene må løfte seg, men det har de personlighet, holdninger og karakter nok til å klare. Det er selvfølgelig noen detaljer vi må forbedre, men det er ikke mye tid til å jobbe med det på treningsfeltet, forklarer han.

Sist gang Manchester United møtte West Ham var i Premier League i begynnelsen av desember i fjor. Da vant de røde djevlene 3-1 på London Stadium. Siden den gang har David Moyes og Co. derimot fått fart på sakene, og «The Hammers» har nå gått ubeseiret i seks strake bortekamper i serie og cup.

– De har forbedret seg mye siden sist vi møtte dem. David har fått organisert laget sitt på en veldig bra måte, som han har for vane å gjøre, sier Solskjær.

West Ham styrket også troppen i januar med blant andre Jesse Lingard. Leiesoldaten fra Manchester United nettet to ganger i debuten mot Aston Villa forrige uke.

– Han har startet veldig bra og gjort et godt førsteinntrykk. Vi vet hvor god han kan være. Med regelmessig plass i startelleveren kan vi forhåpentligvis se det beste av Jesse, forklarer Solskjær.

Men det blir derimot ingen plass i startelleveren for Lingard tirsdag. På grunn av en klausul i leiekontrakten er han ikke tilgjengelig for spill mot Manchester United. Solskjær må på sin side trolig klare seg uten Paul Pogba, som måtte forlate banen mot Everton på grunn av en muskelskade.