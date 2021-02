Topp 5: Dette bør du vite om Audis nye flaggskip

Audi har nettopp sluppet bilder, pris og masse informasjon om sitt nye, elektriske flaggskip: e-tron GT.

Det blir to varianter fra starten – og toppmodellen heter RS e-tron GT. Dette blir den sterkeste serieproduserte Audien noensinne – med 645 hk (overboost i 2,5 sek). Rekkevidden blir opptil 488 kilometer.

e-tron GT kommer lanseres til våren – og prisene starter på knappe 899.900 kroner. Skal du ha toppmodellen, RS e-tron GT, må du punge ut 1.269.900 kroner.

Det er mye penger. Men de siste årene har vi sett at nordmenn gjerne punger ut mer enn før, når de kjøper bil.

I fjor var Audi e-tron Norges mest solgte bil – med en snittpris på mellom 750-800.000 kroner. Dessuten er det solgt over 1.300 Porsche Taycan i Norge. Dette forteller noe om at kjøpekraften er god. Det passer Audi godt, når de skal fleske til med en ny elektrisk toppmodell.

I punktene under har vi plukket ut noen områder vi synes det er verdt å fokusere litt ekstra på:

1. Fokus på miljø

Audis råskinn, superbilen R8, produseres på samme fabrikklinje som elbilen e-tron GT. Og selv om mye er blitt automatisert, er det fortsatt mye "håndverk" her. Les mer Böllinger Höfe-fabrikken er karbonnøytral. Les mer Audi tilbyr flere typer setetrekk som er laget av resirkulerte materialer, i tillegg til skinn. Les mer

e-tron GT har på rekordtid blitt faset inn på samme produksjonslinje som superbilen R8, på fabrikken Böllinger Höfe i Tyskland. De to bilene er helt ulike. R8 har kraftige bensinmotorer, to dører og to seter. e-tron GT har to elmotorer, fire seter og fire dører. Men de blir altså laget på akkurat samme sted, likevel.

Böllinger Höfe er Audis første karbonnøytrale fabrikk i Tyskland. Her brukes blant annet biogass til oppvarming, og Audi har kjøpt klimakvoter for å kompensere for alle CO2-utslipp som ikke kan unngås.

e-tron GT blir også tilgjengelig med setetrekk laget av blant annet resirkulert plast og tekstiler, i stedet for skinn. 119 plastflasker går med til ett sett med seter. Lister, taktrekk og gulvtrekk er også laget av resirkulerte materialer.

Hele det utvendige designet er laget for å gi minst mulig luftmotstand, og dermed lavere forbruk. Gevinsten er bra både for miljø og økonomi. Bilen er lav, taklinjen coupeaktig og felgene er designet spesielt for å redusere luftmotstand. Det er også ventiler i frontfangeren som sluser luften over dekkene og ut på baksiden av forskjermene.

Alt sammen bidrar til lav luftmostand, og en Cw-verdi på bare 0,24.

Slik høres den ut

Audi har laget lyd for å varsle fotgjengere og syklister, og en spesiallyd som skal gi litt mer følelse av å kjøre sportsbil.

EU har bestemt at elbiler skal lage lyd når de kjører sakte, for å varsle fotgjengere og syklister. Regelverket sier at du skal ha hørbar lyd minst to meter foran bilen i opptil minst 20 km/t. Lyden skal være mellom 160-5.000 Hz.

Audi har valgt å gjøre mer enn bare bruke en kunstig lyd som ligger tilgjengelig. Lyddesignere har i stedet funnet opp e-tron GTs egen "signatur-lyd".

Noe av det som ble brukt underveis i prosessen med å finne riktig lydbilde, var en drill, et radiostyrt helikopter og en didgeridoo (tradisjonelt australsk blåseinstrument). Men lyden av at man blåser luft gjennom en tube som er plassert foran en mikrofon, er faktisk selve "grunnlyden" i e-tron GT.

Hvordan dette oppleves i virkeligheten lover vi å komme tilbake til når vi skal teste bilen på norske veier, om ikke lenge.

e-tron GT kommer standard med en "vanlig" lyd, som kan høres både i og utenfor bilen. Fra 20 km/t reduseres volumet, helt til den blir helt stille fra 60 km/t.

Velger du e-tron Sound Package får du egne høyttalere i dørene bak, som skal gi et mer fyldig og sportslig lydbilde inne i bilen, i tillegg til mer bøllete lyd utvendig. Du kan selvsagt velge selv om du vil ha standardlyden, eller den dypere og mer sportslige lyden.

Bang & Olufsen tilbyr 3D-lydanlegg.

Når det kommer til "vanlig" lyd, kan du jo for eksempel bestille et Bang & Olufsen stereoanlegg med 3D-lyd.

Fotgarasjen

Det er ryddet ekstra plass til beina for baksetepassasjerene. Det er nødvendig for å sikre komfort og plass i den lave bilen.

E-tron GT er en ekte Grand Tourer – altså en sportslig bil, som skal kunne brukes på langtur. Her er ikke det praktiske prioritert høyest, og det betyr at du får fire seter, i stedet for fem.

Her vises fotgarasjens plassering.

Men til gjengjeld, har Audi lagt vekt på at det skal være høy komfort for de to som sitter i baksetet. For eksempel har de klart å få på plass det de kaller en fotgarasje. Enkelt forklart innebærer dette at man har ryddet litt ekstra plass i gulvet til beina. Dermed får man en mer naturlig sittestilling.

I tillegg er setene plassert langt ned, slik at takhøyden skal være tilstrekkelig, også for de høyreiste.

Slik demonstrerer Audi at det skal være god plass i baksetet. Personen på bildet er 180 cm høy.

Velger du å heller legge ned baksetene, kan det gjøres i 40/20/40-konfigurasjon. Bagasjeromsvolumet er i utgangspunktet 405 liter.

Og nei, det blir ikke mulighet for hengerfeste. Akkurat det er det mange nordmenn som vil ergre seg litt over.

Rekkevidde, lading og batteripakke

Batteripakken kan lades svært raskt. Opptil 270 kW kan e-tron GT ta imot.

e-tron GT har en batteripakke på 85,7 kWt (netto). Som standard har bilen en ombordlader på 11 kW, men du kan som tilvalg oppgradere til 22 kW. Gjør du det, tar det "bare" 9 timer og 30 minutter å lade fra fem til 80 prosent. Det er rundt fem timer raskere enn om du bruker 11 kW.

Hurtiglading (DC-lading) kan skje med opptil 270 kW, takket være bilens 800 Volt-system. Det gjør det mulig å lade fra fem til 80 prosent på 22,5 minutter.

Det er en ladeport på hver side, rett bak forhjulene. Begge disse portene kan ta imot AC-lading (som du bruker hjemme). Den på passasjersiden brukes i tillegg til hurtiglading (DC-lading).

På det raskeste, kan e-tron GT få 100 kilometers rekkevidde på 5 minutters lading.

Audis navigasjon er anbefalt å bruke på langtur, for å planlegge ladestopp underveis. Gjør du det vil bilen sørge for at temperaturen i batteriene er optimal, i det bilen ankommer ladestasjonen.

Firehjulsstyring og luftfjæring

e-tron har to elmotorer - en på bakakselen og en på forakselen. Det gir firehjulsdrift. Systemet inkluderer også elektronisk styrt differensialsperre bak.

Det er ikke lett å få sporty kjøreegenskaper, uten at det går for mye utover komforten. I e-tron GT skal et svært lavt tyngdepunkt (lavere enn superbilen Audi R8), firehjulsstyring og elektronisk justerbare dempere bidra til å kjøre effektivt gjennom svingene.

Det lave tyngdepunktet er mulig takket være batteripakken som ligger helt nederst.

Firehjulsstyringen fungerer slik at bakhjulene svinger motsatt vei av forhjulene ved sakte kjøring. Det gjør bilen mer smidig i små og trange gater/parkeringshus. Bakhjulene svinger i samme retning som forhjulene i høyere fart, som gir økt stabilitet.

I tillegg er trekammers luftfjæring tilvalg (standard på RS e-tron GT). Den kan heve bilen 20 mm, eller senke den 22 mm – avhengig av hva du ønsker å prioritere. God bakkeklaring og lengre fjæringsvei gir bedre komfort og framkommelighet. Når bilen senkes, reduseres luftmotstanden – og den blir er sportslig å kjøre.

Firehjulsstyring blir mer og mer vanlig. Det gir økt smidighet i lav fart, og mer stabil kjøring i høy fart.

e-tron GT har qauttro firehjulsdrift, takket være at det er en motor på hver aksel. Systemet jobber opptil fem ganger raskere enn vanlig firehjulsdrift, og kan sende kreftene dit de trengs.

Denne lakkfargen er helt ny, i forbindelse med lanseringen av e-tron GT.

Audi e-tron GT / RS e-tron GT Pris: Audi e-tron GT (levert Oslo) – Audi e-tron GT: 899.900 kroner – Audi e-tron GT Plus: 946.900 kroner – Audi e-tron GT Pro: 999.900 kroner RS e-tron GT: – Audi RS e-tron GT: 1.269.900 kroner Batteripakke: Netto: 85,7 kWt Brutto: 93,4 kWt Rekkevidde: e-tron GT: 431 - 488 km

RS e-tron GT: 429 - 472 km Effekt: e-tron GT: 476 hk (530 hk powerboost) / 640 Nm

RS e-tron GT: 598 hk (645 hk power boost) / 830 Nm. 0-100 km/t / 0-200 km/t: e-tron GT: 4,1 sek. / 15,5 sek.

RS e-tron GT : 3,3 sek. / 11,8 sek. Toppfart: e-tron GT: 245 km/t

RS e-tron GT: 250 km/t Lading: Opptil 270 kW hurtiglading Opptil 22 kW hjemmelading Lading 5-80 prosent 22 kW: 9,3 timer Lading 5-80 prosent 270 kW: 22,5 minutter Luftmotstand cW-verdi: 0,24 Lengde: 4,99 m Bredde: 1,96 m Høyde: 1,41 m Bagasjerom: 405 liter Frunk / bagasjerom foran: 85 liter Tilhengerfeste: Ikke tilgjengelig

Dette kan bli en av de tøffeste elbilene på markedet

