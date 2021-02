Derfor er denne lastebilen 2,5 ganger så dyr

Utenfor Postens Østlandsterminal på Lørenskog står de ulike elektriske kjøretøyene på rekke bortover og nå har det kommet et nytt og langt større tilskudd i bilparken.

– Dette er en helelektrisk lastebil fra MAN som har plass til 18 paller, så denne leverer ut mye post og denne er vi veldig stolt av, sier konserndirektør Hans-Øyvind Ryen i Posten.

Lastebilen kjører ut post, pakker og gods til Oslo-området.



– Denne er litt kvikkere enn en standard lastebil, akkurat som el-biler ofte er, sier Ryen.

Kostbart

Dette markerer startskuddet til at Posten skal gå over til fornybar energi på de store kjøretøyene.

– Vi har sagt at vi skal være den grønneste aktøren i Norden og det skal vi klare å levere på, selv om det koster litt, innrømmer Ryen.

– Ja, hva koster denne nye lastebilen?

– Den koster mer enn en vanlig lastebil, men etter all form for støtte så er det ca. 2,5 ganger så mye som en vanlig lastebil, så det er dyrt, sier Ryen.

Men på sikt regner de med at det vil lønne seg.

– Det handler om bompenger og elektrisitet som hvert fall frem til nå har vært rimelig, også liker kundene og samarbeidspartnerne våre det, så jeg tror at vi kan bli den foretrukne logistikkpartneren, sier konserndirektøren.

Sparer miljøet

Det er nå 10 år siden Posten fikk sin første elektriske bil og nå leverer de ut post CO2-fritt i 49 byer.

Totalt er 26 prosent av bilparken elektrisk.

– Sammenlignet med en vanlig postbil så er det fem gangeren med CO2-utslipp spart med denne lastebilen, sier Ryen.

Men det byr på utfordringer å få tak i nok elektriske kjøretøy.

– Teknologien har gått sent. Varebilene har vi sveipet markedet for, så det tar litt tid. Men så lenge vi sier til de store bilprodusentene at vi vil være med, så opplever vi at de er med, sier Ryen.



Posten har som klimamål at de fra og med neste år ikke kan bestille nye fossile varebiler i byene. På sikt skal hele bilparken bli elektrisk, men konserndirektøren vil ikke love når det skjer.

– Det tørr jeg ikke si, men jeg tror vi skal ha kommet langt innen vi er kommet til 2025, avslutter Ryen.