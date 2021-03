Ikke vist på TV – Christine Dancke (36) fikk panikkanfall på Kompani Lauritzen

I den andre episoden av Kompani Lauritzen måtte de 14 ferske rekruttene bryne seg på både tårnhopp og en gjørmete hinderløype, som tidvis foregikk under vann.

I tillegg fikk alle en muntlig tilbakemelding og vurdering av befalet.

For radioprofil Christine Dancke (36) ble det en tøff dag.

Det som ikke ble vist på TV, var at Dancke fikk et panikkanfall da hun gikk under den første tømmerstokken i hinderløypa.

– Jeg satt fast under stokken og fikk et panikkanfall. Eller, rumpa mi satt fast. Jeg hadde mer enn nok med å bevege meg fremover, og ville ikke rope «hei, vent på gamlemor», forklarer hun.

TV 2 snakker med 36-åringen rett etter at hun har sett videoen av sitt eget sammenbrudd.

Se videoklippet som ikke ble vist på TV, i toppen av saken.

Holdt det hemmelig

Som man kan høre i klippet øverst i saken, sier Dancke at hun ikke fortalte om skrekken til de andre i gruppa.

– Jeg fikk en type «morsrolle» innad i gruppen. Jeg var den som passet på andre og identifiserte meg med en som går foran og får ting gjort. Så jeg fikk ikke meg selv til å si det høyt, sier hun.

Men, selv om det kan høres ut som om hele sammenbruddet handler om panikkanfallet under hinderløypa, forklarer Dancke at det var en helt annen situasjon som satt henne ut av spill.

Tidligere hadde hun fått beskjed av fenrik Geir Aker om å ta større plass i gruppen.

Selv følte hun at det var nettopp det hun hadde gjort.

– Det var en kommentar som traff på feil sted for en stakkar som ikke hadde sovet noe særlig. Det var en opplevelse av å ikke bli sett, og en følelse av å bli misforstått, forklarer Dancke.

– Redd for å ikke passe inn

I januar 2018 kom 36-åringen ut med podcast-serien «Noia», hvor hun sammen med gjester snakker åpent og ærlig om angst og panikkangst. Selv erfarte hun sitt første panikkanfall vinteren 2016.

Det hun var mest redd for med hele deltakelsen, var ikke de fysiske utfordringene, men det å ikke passe inn i gruppen.

– Jeg har en tendens til å fort finne frem en forklaring som sier at det er meg det er noe galt med. Det føles utrolig sårbart. Denne opplevelsen har vært viktig for meg på en helt annen måte enn for de andre. Hadde jeg ikke vært så redd for å passe inn i gruppa, så hadde konkurranseinstinktet vært påkoblet.

Dancke er ikke redd for å gjenoppleve frykten hun fikk under hinderløypa ved å se det på TV.

– Jeg har et veldig avbalansert forhold til mine mentale utfordringer, så jeg tror det blir ganske greit å se det, forklarer hun.

Ble «pushet» av samboeren

Podcast- og radioprofilen måtte gå noen runder med seg selv før hun takket ja til Kompani Lauritzen-deltakelsen. Det var samboeren som ha ga henne det siste dyttet.

– Det var absolutt et nei med en gang. Den utløsende faktoren var at samboeren ville at jeg skulle dra. Han ba meg tenke på det. Jeg er feig på en måte, for jeg tar alltid trygge valg, sier Dancke, og legger til:

– Innenfor jobben er jeg veldig trygg og kan ta valg, men utenfor kan jeg tenke at jeg ikke passer inn. Dette var den første gangen jeg kastet meg ut i noe som var ekstremt ubehagelig. Det startet lenge før konkurransene kom inn i bildet.