– Gamingen har vært viktig i pandemien

For mange har det siste året vært ensomt uten nok sosial kontakt. For duoen bak e-sportorganisasjonen Wizards har gamingen vært viktig for den psykiske helsen under pandemien.

For åtte år siden etablerte kompisene Simen Kongsvik og Torstein Brændmo varemerket «Wizards» da de gikk på folkehøgskole sammen. Det som den gang var et ski- og snowboardmerke har i dag blitt en solid e-sportsorganisasjon som konkurrerer i blant annet Telialigaen.

– Hittil har vi vært et kreativt kollektiv som har drevet med alt fra klesdesign, grafisk jobbing og konserter. Men så kom pandemien og etterlot seg selvfølgelig et tomrom. I og med at vi begge er interessert i e-sport føltes det som det perfekte øyeblikket å hoppe inn, forteller Kongsvik.

Den kreative duoen har drevet med alt fra klesdesign til musikk. Foto: Rudi Jakobsen

For begge startet gamingen med Pokemon og Runescape, men de peker på Counter-Strike som det spillet som virkelig fikk de interessert.

– CS var det første spillet for meg som viste hvor sosialt gaming kan være, forteller Brændmo.

– Jeg husker fortsatt følelsen på ungdomsskolen når man løp hjem, logget på serveren og alle vennene dine kom inn en etter en. Det var null bekymringer og rett og slett dritgøy, ler Kongsvik.

Duoen har store ambisjoner for klubben og ønsker å etablere seg som en seriøs aktør i norsk e-sport. De konkurrerer i de to største grenene som er League of Legends og Counter-Strike.

– Vi er nokså tidlig ute i Norge, noe som gir oss en unik mulighet til å være med å forme og bygge norsk e-sport. Da vi begynte så tenkte vi at det var bra for varemerket vårt, men nå som vi har fått en sesong så innser man jo hvor gøy det er å vinne og får jo selvfølgelig mersmak på det, forteller de.

Duoen i Wizard mener gaming kan bidar til å bedre mental helse. Foto: Rudi Jakobsen.

Fortsatt noe tabubelagt

Kongsvik og Brændmo forteller at selv om e-sport de siste årene har mangedoblet seg i verdi og interesse, kan det fortsatt føles litt tabubelagt å drive med det profesjonelt.

– For å kunne bli så gode som de er på toppnivå, er det jo viktig å starte tidlig. Hvis du ikke får støtte hjemme, så blir det veldig vanskelig. Flere vi møter opplever at generasjonen over oss har dannet seg et bilde av den stereotypiske usunne gameren i en kjellerleilighet, og da blir det selvfølgelig vanskeligere å få aksept, forteller de.

Duoen mener det fortsatt er litt tabubelagt å fortelle at du driver med gaming. Foto: Rudi Jakobsen

Selv om det for noen fortsatt kan oppleves tøft, mener duoen at vi står ovenfor et skifte og at pandemien har bidratt positivt både på synet av gaming og for manges psykiske helse.

– Jeg tror absolutt vi er inne i et skifte. Jeg tror også pandemien har hjulpet på, da mange har brukt det som en sosial plattform når man ikke har kunnet være sosiale ellers, sier Kongsvik.

Han forteller at gamingen har betydd mye for han personlig gjennom et tøft år med lite sosial kontakt.

– Jeg har nesten vært mer sosial i pandemien faktisk. På grunn av gamingen har jeg snakket med masse folk jeg ikke hadde snakket med på veldig lenge. Det har hjulpet meg veldig i alle fall og jeg tror det har vært bra for den psykiske helsen til veldig mange.

