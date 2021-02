Produksjonen grep inn da Farmen kjendis-deltakere brøt reglene

Denne uken ble programleder og musiker Thomas Felberg (49) valgt til førstekjempe av storbonde Sølje Bergman (45).

Det falt ikke i god jord hos rockeren, som raste fra seg.

I søndagens episode måtte Felberg velge andrekjempe. Valget falt til slutt på idrettsbefal og Instagram-stjerne Lasse Løkken Matberg (35).

– Det blir David mot Goliat. Og vi vet jo alle hvordan det gikk, sa Felberg, som valgte Matberg da de var de eneste av mennene som ikke hadde vært på kjempehytta.

TVEKAMP: Thomas Felberg valgte Lasse Løkken Matberg som andrekjempe. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Revynummer

Da kjempene skulle fordele mat og besøk, ga Felberg bort besøket til Matberg. Det syntes Matberg var sjenerøst.

Han inviterte derfor komiker Terje Sporsem (44) på besøk. De to diskuterte blant annet hvilken gren Matberg skulle velge.

– Jeg har nok bestemt meg for at det ikke blir tautrekking. Jeg har jo noen kilo å gå på, sier Matberg i episoden.

– Det ville jo blitt et revynummer, svarte Sporsem, som samtidig ga en klar beskjed til Matberg om å komme seg tilbake på gården.

Hva Matberg imidlertid vurderte å kjempe i, ble ikke nevnt.

Tok seg «ulovlig» frihet

Til tross for at det var Matberg som fikk besøket, tok tre av deltakerne seg likevel en «ulovlig» frihet morgenen før tvekampen.

Værpresentatør Eli Kari Gjengedal (49), radioprofil Espen Thoresen (62) og kunstner Öde Nedrum (26) tok nemlig den ene robåten og satte kursen ut mot Felberg sin kjempehytte.

Se da deltakerne brøt reglene, i videoen øverst i saken.

REGELBRUDD: Tre av deltakerne rodde ut til den ene kjempehytta. Det er imot reglene. Foto: Skjermdump/TV 2

Det reagerte Matberg på.

– Først trodde jeg det var Sølje og Terje som skulle på markedet, men så så jeg at det var tre personer i båten. Jeg var jo én av hjelperne så jeg skjønte ikke hvem den siste var, siden jeg som var hjelper, var allerede på kjempehytta, sier idrettsbefalen da TV 2 ringer han.

Han la merke til at båten hadde stø kurs mot førstekjempehytta.

– Jeg så at det var Eli Kari, Espen og Öde i båten. Thomas ønsket dem velkommen, de ga klemmer. Det var blikk stille, så stemmene bærte godt over vannet. De fikk omvisning på førstekjempehytta og kokte seg kaffe.

FULGTE MED: Lasse Matberg fikk med seg alt som skjedde på andre siden av vannet. Foto: Skjermdump/TV 2

– Virket avtalt

Ifølge Matberg hadde deltakerne kaffeslaberas i tett opp mot en time.

– Det at de dro på besøk, virket avtalt bak min rygg. Det minte meg mer og mer om et planlagt møte. Jeg syntes det var skikkelig urettferdig. Jeg satt og tenkte alt i verste mening: Nå gir de Thomas informasjon, kanskje de konspirerer om meg. Jeg visste jo ingenting.

Matberg forteller til TV 2 at han ga beskjed til produksjonen om besøket. Kort tid etterpå ble deltakerne ropt inn. Ifølge idrettsbefalen responderte Felberg med at de kun hadde vært der i fem minutter.

– Da ble jeg skikkelig forbannet. Spesielt på Thomas som var kompis og kul kvelden før.

Da var det nemlig god stemning mellom kjempene. Matberg hadde også delt broderlig, da Felberg fikk øl som lå i besøkskurven Matberg skulle ta med seg. Det ulovlige besøket fikk Matberg til å tenne på alle plugger.

– Det var veldig planlagt. Han vekte noe i meg, med det besøket. Jeg tenkte: Det blir ikke tvekamp på dine premisser, men på mine. Hvis Thomas ikke tåler det, javel – det er mitt privilegium å velge gren. I så fall skulle han ikke valgt meg som andrekjempe, sier Matberg.

Til TV 2 sier programredaktør Kathrine Haldorsen at produksjonen ikke var klar over at Felberg hadde besøk av andre deltakere på kjempehytta.

– Da de ble oppdaget fikk de beskjed om å ro tilbake, sier hun.

Reagerte

Matberg var ikke alene om å reagere på utflukten. Også de andre deltakerne på gården reagerte.

Både tidligere cheerleader Kine Olsen (27) og influenser Anniken Englund Jørgensen (25) hadde overhørt trioen som skulle ta turen ut til Felberg. Det fikk Olsen til å reagere.

– Jeg synes det er litt rart at noen tar seg den friheten og drar og besøker én av kjempene på kjempehytta. De har vel rodd ut for å snakke om allianser og avtaler og diverse. Det er litt ubehagelige for oss andre som står igjen og ikke har visst om dette. Vi føler oss litt eksludert, eller lurt, sier Olsen i episoden.

Nerdrum innrømte at påfunnet ikke var lov, men valgte likevel å ta turen.

– Thomas hadde invitert oss på morgenkaffe. Litt småulovlig var det jo, men vi tok oss turen. Vi hadde egentlig tenkt til å hente fisk, men vi stoppet på veien og tok en kaffe hos han. Det var veldig hyggelig, Thomas var ved svært godt mot, sier Nerdrum i episoden.

UTE PÅ TUR: Eli Kari Gjengedal, Espen Thoresen og Öde Nerdrum tok turen ut til Thomas Felberg på kjempehytta. Foto: Skjermdump/TV 2

Til TV 2 sier Haldorsen at det «ulovlige» besøket ikke fikk noen konsekvenser for deltakerne.

– En storm i et vannglass

Da TV 2 slår på tråden til Felberg, flirer han av episoden.

– Det ble virkelig en storm i et vannglass. Det var virkelig ikke noe baktanke for at de kom, annet enn at de skulle få kaffe, sier Felberg.

Han forteller at det var en gjensidig invitasjon om besøket.

– Eli Kari, Espen og Öde foreslo å komme ut til meg på kjempehytta for litt kaffe og røyk. Det sa jeg selvsagt ja til, og sa at de bare måtte ta turen. Jeg syntes det bare var koselig.

I ettertid skjønner han at han i utgangspunktet skulle sitte mutters alene på kjempehytta.

Hva gjelder tobakken, bekrefter Haldorsen at noen av deltakerne har en avtale på at de skal ha tilgang på noe tobakk inne på gården.

– Inne på gården blir dette løst ved at de får en tilmålt mengde pipetobakk. Av praktiske hensyn blir denne mengden erstattet med sigaretter når de er ute på kjempehyttene, forklarer hun.

Uviten

Ifølge Felberg var han ikke klar over at det var mot reglene å få besøk, og at det var en gode som falt kun hos den éne kjempen.

– Jeg har ikke sett nok på verken Farmen eller Farmen kjendis til at jeg har fått med meg at å komme å få en kaffe på morgenene var ulovlig, da den andre personen hadde fått besøk kvelden før. Det hadde jeg aldri reflektert over, sier Felberg.

UVITEN: Thomas Felberg var ikke klar over at å få besøk på kjempehytta, kun falt én av kjempene til gode. Foto: Skjermdump/TV 2

Ifølge Felberg hadde trioen tenkt seg bort på et besøk til Matberg også. Da ble de stoppet.

– De ble avslørt og ropt etter, at de måtte komme seg tilbake, sier han.

Senere i søndagens episode skal Felberg og Matberg møtes til tvekamp, hvor kun én av dem får bli med inn i finaleuken av Farmen kjendis.

