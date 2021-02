Fikk rødt kort - slipper å stå over neste kamp

Under lørdagens kamp mellom Fulham og West Ham oppsto det situasjon som satte sinnene i kok hos mange.

Se situasjonen øverst i vinduet!

Under en dødball oppstod en situasjon der Souček ble markert av Fulham-spiller Aleksandar Mitrović. Da Souček prøvde å ta armen over hodet til Mitrović, kom han borti ansiktet til serberen. Mitrović ble liggende nede.

Situasjonen ble plukket opp av VAR-dommer Lee Mason, som gjorde Mike Dean oppmerksom på situasjonen. Dean gikk så bort for å kikke på tv-skjermen selv. Dean kom så tilbake på banen og viste Souček det røde kortet.

West Ham valgte å anke avgjørelsen.

Mandag skriver klubben at Součeks røde kort har blitt omgjort, og at anken deres gikk igjennom. Det vil si at midtbanespilleren er klar til tirsdagens møte mot Manchester United i FA-cupen.

Fått drapstrusler

I etterkant av hendelsen skal Mike Dean og hans familie ha mottatt dødstrusler.

– Trusler og misbruk av dette slaget er totalt uakseptabelt, og vi støtte fullt og helt Mikes beslutning om å rapportere meldingene familien hans har fått til politiet, sier Mike Riley, leder for den engelske dommerforeningen, til The Times.

– Ingen skal måtte bli offer for motbydelige meldinger som dette. Netthets er uakseptabelt, og det må gjøres mer for å håndtere dette problemer, tilføyer han.

Dommer Dean skal ha bedt om å få slippe å dømme i Premier League kommende helg. Samtidig melder blant andre BBC at dommerprofilen vil lede onsdagens FA-cupmøte mellom Leicester og Brighton som planlagt.