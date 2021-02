Hardt ut mot kroppspositivisme i sosiale medier

«Jeg blir så vanvittig irritert, det er så mye møkk på norske influensere sine kanaler. Jeg orker ikke flere som forteller meg at det er greit å være som du er».

Slik startet Erik Sæter sin Instagram-story, mandag denne uken.

«Det har blitt sånn at vi hyller fedme, og det sunne kroppsidealet er på tur i revers. OG INGEN SIER NOE», fortsetter han.

IRRITERT: Erik Sæter delte dette og mer om saken på sin Instagram-story, mandag kveld. Foto: Instagram/eriksaeter

«Idealiserer fedme»

Til God kveld Norge forteller den tidligere realitydeltakeren at han føler influensere idealiserer fedme gjennom sosiale medier, og at overvekt er et problem i samfunnet.

– 70 prosent av nordmenn er overvektige. Dette fører til en enorm belastning på livet til enkeltmennesker, samt påfører helsevesenet en stor ekstra byrde.

På Instagram skriver han videre:

– Det har vært masse fokus på psykisk helse de siste årene (bra!) - og at man skal føle seg bra som man er. Og saken er: du er bra som du er! Men du trenger ikke påføre deg selv livsstilssykdommer og samfunnet økte utgifter fordi du får hjertetrøbbel før du er 40. Det er ikke bra, det er ikke sunt, skriver Sæter.

24-åringen understreker til God kveld Norge at psykiske og fysiske sykdommer ofte er et problem for å slite med å gå ned i vekt, og at dette skal tas på alvor.

– Det forskningen viser er at det å trene, være aktiv og spise sunt hjelper på psyken. Jeg skjønner at noen sliter med å gå ned i vekt - og det er helt greit. Men for folk flest er det overkommelig å ha både en sunn kropp og kunne gå ned i vekt. Vi trenger ikke mer kroppspositivisme som idealiserer fedme, vær så snill.

– Nå er det mange som tenker: «Fuck you Erik» Og til dere vi jeg bare si «sorry, somebody gotta say it» fordi ingen andre blir å si noe, avslutter han på Instagram.

Sterkt uenig

Til God kveld Norge sier Sæter at han ikke henviser til noen spesifikke influensere, men ser at det er et kompleks tema og ønsker gjerne debatt rundt saken.

– Det er fint hvis kjente kroppspositivister som Camilla Lorentzen eller Martine Halvorsen kan komme på banen, forteller han.

Camilla Lorentzen, som nylig snakket om temaet i God kveld Norge-studio, er totalt uenig i Sæters uttalelse.

– Jeg tror ikke det finnes en eneste person i Norge som ikke vet at overvekt er en (av veldig mange) faktorer som kan påvirke helsen vår, fordi det er noe som snakkes om hver eneste dag. Det står på hver eneste forside, det dukker opp i hver eneste jævla annonse på Facebook. Så nei, Sæter, du redder ikke Norge ved å uttale noe så revolusjonerende som «fedme er ikke sunt» på internett - du stiller deg i en lang kø av mennesker som hver eneste dag bidrar til stigmatisering av mennesker med en høyere vekt, skriver Lorentzen i en epost til God kveld Norge.

– Du later som om du bryr deg, mens det du egentlig gjør er å prosjektere dine egne fordommer over på andre. Hadde du virkelig brydd deg hadde du visst at rundt 40 prosent av mennesker med en BMI over 30 har en eller annen form for spiseforstyrrelse. Så nei, jeg tenker ikke «fuck you, Erik» fordi du «tør å si høyt det alle tenker på», jeg tenker «»fuck you, Erik» fordi du bidrar til stigmatisering av mennesker med en høyere vekt enn det du anser som attraktivt. Jeg sier ikke at du gjør det med vilje, men jeg sier at du gjør det.

Viktig å se psykisk og fysisk helse i sammenheng

Martine Halvorsen hyller Sæter for å understreke psykisk helse oppi dette, og skriver i en epost til God kveld Norge:

– Jeg tror det er både viktig og nødvendig å flytte blikket opp fra tallerkenen og la de psykiske årsakene til overvekt få en større plass enn hva det gjerne gjør. Jeg tror ikke at fedmeforskningen eller at vi løser problemet uten å se psykisk og fysisk helse i sammenheng, skriver hun og legger til:

– God helse for meg er en kropp som funker til det jeg ønsker å bruke den til, en kropp jeg har mulighet til å bli gammel i, som jeg kan leve både godt og lenge i og som jeg trives med og i. Og det er det jeg ønsker å formidle i mine kanaler.

– Et alvorlig problem

Lorentzen mener Sæter bør fokusere på å inspirere til økt aktivitet istedenfor å mene hva folk veier:

– Inspirer mennesker til å være komfortable nok til å tørre å være sosiale, sove mer og spise mer frukt og grønt. Dette vil nemlig ha en mye større innvirkning på helsen vår enn vekten alene.

Erik Sæter kommer med følgende tilsvar til Lorentzens uttalelser om saken:

– Saken er jo at det jeg sier dras ut av kontekst. Vekt og BMI er ikke det viktige her - poenget er at FHIs egne tall forteller oss at 70 prosent av nordmenn er overvektige, sier Sæter.

Han hevder at rundt 2500 mennesker dør hvert år i Norge på grunn av fedme, og at det er fire ganger så mange som har dødd av Covid-19 i Norge det siste året.

– Jeg syns det er veldig merkelig å beskylde meg for å bidra til stigma, fordi jeg bidrar med fakta. Overvekt, fedme og følgesykdommer er et alvorlig problem og jeg syns det er dumt at vi prøver å unngå debatten, skriver Sæter.