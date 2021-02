Ble hetset da han fortalte om sykdommen

Realitydeltaker Mario Riera valgte å være åpen om hvordan det er å leve med sykdommen Ulcerøs kolitt. Mange hyller han for åpenheten, men han opplevde også å få hets mens han lå på sykehuset.

Realitydeltaker Mario Riera (22) kjent fra blant annet «Paradise Hotel» og «71 grader nord», valgte i fjor å være åpen om at han har tarmsykdommen Ulcerøs kolitt, en betennelsestilstand som rammer tykk- og endetarmen.

Da hadde han levd med sykdommen siden 2017, og har klart å holde det skjult for store deler av omverden.

Trodde det var omgangssyken

Tre dager før han som 19-åring skulle i militæret begynte han å fatte mistanke om at ikke alt var som det skulle. Det han trodde var en kjip omgangssyke, gikk ikke over.

Riera fullførte militærtjenesten selv om han fikk diagnosen rett før han skulle inn. Foto: Privat

– Etter hvert ble jeg nødt til å dra til sykehuset, og der fikk jeg diagnosen Ulcerøs kolitt, forteller Riera til God morgen Norge.

Han forteller at han ikke ante noen ting om sykdommen, men forsto at dette potensielt kunne forandre livet hans.

Likevel var han fast bestemt på å fortsette som før.

– Da jeg fikk den beskjeden gikk ikke opp for meg i starten. Jeg har vært frisk i 19 år, plutselig måtte jeg ta hensyn til en masse ting.

Riera fullførte militærtjenesten og prøvde etter beste evne å tilpasse seg den nye hverdagen.

– Jeg var fast bestemt på at denne sykdommen skal jeg ha kontroll over, den skal ikke ha kontroll over meg, sier Riera.

Derfor var han heller ikke i tvil om han skulle være med på realityserier som «Paradise hotel» eller «71 grader nord». Han ønsket å vise andre at dette er noe man kan få til selv om man har en kronisk sykdom.

Samtidig innrømmer han at om det er under tv-opptak, eller det er en vanlig hverdag så består mye av tiden på å orientere seg etter hvor det finnes toaletter tilgjengelig.

– Trenger jeg en do, så trenger jeg en do.

Se intervjuet øverst i saken!

Kan få utlagt tarm

Han har siden diagnosen gått på mange forskjellige medisiner og har blant annet fått cellegift intravenøst, men i november i fjor ble Riera plutselig dårligere.

– Jeg var på do mer enn femten ganger om dagen, og det var blod i avføringen, forklarer Riera.

Riera har valgt å være åpen om sykdommen Foto: Sceenshot @mariorieraa

Han ble innlagt på sykehus, og fikk beskjed om at de begynte å gå tom for alternativer til medisiner. De anbefalte han å forberede seg på at han kan få utlagt tarm.

– Det var en vanskelig beskjed å få. Jeg hadde ikke innsett at den muligheten var så nære, forteller Riera.

Etter noen uker på sykehuset fant de medisiner som for øyeblikket fungerer, men Riera vet likevel at han en dag i fremtiden vil måtte leve med utlagt tarm. Det skremmer han ikke.

– Nå har jeg prøvd alle medisiner. Kanskje utlagt tarm kan gjøre livet bedre. Når hverdagen er som nå hvor jeg hele tiden må passe på at jeg kan finne en do, så tenker jeg at utlagt tarm ikke er verdens undergang.

Ble hetset

Riera har valgt å være åpen om sykdommen fordi han vet at mange unge er i samme situasjon.

– Jeg er veldig glad for at jeg gjorde det. Jeg har fått meldinger fra unge mennesker som føler de nå kan fortelle om sin sykdom.

Han har fått mange positive tilbakemeldinger, men har også opplevd hets som følge av åpenheten.

Riera opplevde å få flere slike meldinger da han ga oppdateringer fra sykehuset i sine sosiale medie-kanaler. Foto: Screenshot

– Jeg blir provosert, men ikke overrasket. Men det er klart, det gjør vondt også, jeg er bare et menneske.

Han understreker at han ikke skjønner at folk kan få seg selv til å skrive slike ting til han mens han ligger på sykehuset, men at han prøver å ikke la seg påvirke.

– Jeg skal styre denne sykdommen, sykdommen skal ikke styre meg.