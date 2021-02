Jordskokksuppe og grov focaccia

Denne oppskriften er til 2 store eller 4 litt mindre porsjoner. Perfekt på termos som turmat.

Jordskokksuppe med gressløkolje

Dette trenger du:

500 g jordskokk

1 fedd hvitløk

1 ss smør

3 dl kyllingkraft eller grønnsakskraft

6-7 dl melk

Saften av ½ sitron

Salt og pepper til smak

Olje til baking av jordskokker

2 never spinat

Litt fersk estragon eller persille om du har

Gressløkolje:

60 g fersk gressløk eller andre urter du har

200 g spinat

5 dl solsikkeolje

Andre garnityrer - se tips nederst i artikkelen:

Ristede gresskarkjerner, ristede solsikkekjerner, krutonger og syltet løk. Kokt egg vil også være veldig godt.

Slik gjør du:

Vask jordskokkene og kutt de i små biter og legg de i en ildfast form. Ha over litt olje og roast i en forvarmet ovn på 180 grader i ca. 25-30 minutter. De skal ha en lett karamellisert farge.

Kutt et hvitløksfedd i skiver og ha i en kjele med litt smør. La det bli lett brunet før du har i ¾ av jordskokken. Ha på kraft og melk. Kok til jordskokken er helt mør og kjør opp suppen i en kjøkkenmikser eller med stavmikser. Du får best resultat med en blender. Om suppen er litt tykk, kan du justere med litt ekstra kraft eller melk. Varm en stekepanne. Kutt sitronen i to og stek sitronen på snittflaten til den er gylden. Ta den ut og rist de resterende jordskokkene lett i smør. Ha på litt salt. Avslutt med spinat. Varm opp suppen, smak til med stekt sitronsaft og salt.

Kjør sammen gressløk, spinat og litt olje i en blender. Kjør til det er helt fint. Varm den så opp til den begynner å småkoke og avkjøl. Sil gjennom et kaffefilter for en helt fin olje. Den kan oppbevares i frys og er fantastisk over salater, supper og andre middagsretter.

Jeg liker å kjøre opp suppen med en stavmikser før servering slik at den blir luftig, men det er også valgfritt. Server med jordskokkene i en tallerken, gjerne noen krutonger, fersk estragon og noen dråper med gressløkolje over.

Grov focaccia

Dette trenger du:

5 dl vann (gjerne litt lunkent)

400 g hvetemel

200 g sammalt rug

½ pk fersk gjær

10 g salt

20 g lønnesirup

4 ss olivenolje

Slik gjør du:

Alt eltes sammen og eltes i 15 minutter. Ha deigen rett i en ildfast form med bakepapir. Ha over litt olivenolje og hev til dobbel størrelse. Dryss maldonsalt over før steking på 200 grader i ca. 20-25 minutter. Avkjøl på rist.

Tips:

Syltet løk lages ved å koke opp 100 g vann, 50 g sukker og 100 g rødvinseddik. Skrell løken og skjær i tynne skiver. Legg løken i syltelaken og gi det et raskt oppkok. Oppbevar på sterilt sylteglass.

Kjernene lages ved at de kokes i lettsaltet vann. Kok til de er helt møre og sil av vannet. Ha de så i en ildfast form, ha litt olivenolje over og stek på 180 grader i 10 minutters intervaller til de er gylne og sprø.