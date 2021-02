– Jeg var på et mørkt sted

Det var første gang på 18 måneder at golfstjernen Brooks Koepka (30) vant en turnering.

– Denne seieren er mye hardt arbeid. Det siste halvannet året har vært frustrerende. Jeg har vært på et mørkt sted, og tvilt på om jeg noen gang vil bli den spilleren jeg en gang var, sa Koepka etter seieren i Waste Management Phoenix Open.

Skademareritt

Allerede våren 2019 merket Koepka at det var noe som ikke stemte. Resultatene var gode, men kroppen hanglet. Smertene i kneet gjorde at han ikke kunne trene.

Etter at amerikaneren vant WGC Invitational i Memphis i juli 2019, tok han grep. Koepka ble behandlet med stamceller i venstre kne.

Stamcellebehandling brukes ofte på pasienter for å unngå protese og andre store kirurgiske inngrep i skulder, hofte og kne.

Koepka var på bedringens vei da skled på våt betong i forbindelse med en turnering i Sør-Korea i oktober 2019. Tiden etter beskriver han som en tid med uutholdelige smerter, flere behandlinger og få lyspunkter.

– Det krever mye innsats bare komme deg ut av disse stedene, sa han i et intervju etter søndagens seier.

Tvilte på seg selv

I 2020 hadde Koepka sin verste sesong hittil i karrieren. Han falt ned til 13. plass på verdensrankingen for første gang siden 2017.

Amerikaneren slet med selvtilliten under skademarerittet. Han begynte å tvile på om han noen gang kunne komme opp på nivået han var på.

– Jeg ble fortalt at kneet mitt fremdeles var det samme. Frustrasjonen ved å bare prøve å spille og vite at jeg ikke er meg selv, å vite at jeg ikke engang er i nærheten av det jeg er i stand til å gjøre, er ekstremt tungt. Jeg prøver å konkurrere, men jeg kan bare ikke. Jeg kan ikke svinge golfklubben slik jeg vil.

Etter hvert ble skadene en så stor mental påkjenning for Koepka, at han begynte å miste troen på egne ferdigheter.

– Det var en periode i omtrent to måneder hvor jeg bare spurte om jeg noen gang skulle være den samme, sa han etter helgens seier.

Takket være støtten fra skuespillerkjæresten Jena Sims kjempet Koepka seg gjennom det tunge perioden.

– En deilig følelse

Etter søndagens seier sa han i et intervju at det er deilig å være tilbake og vise hva han er god for.

– Jeg liker måten jeg avsluttet det på. Jeg slo mange kvalitetssslag nedover fairwayen. Jeg har ikke vært i tetkampen på lang tid, så det var en deilig følelse å slå slag jeg har for vane å slå når presset er stort, sa Koepka.