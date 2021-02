Hoppkomet hopper for langt: – Vet ikke hva hun skal gjøre når hun går inn for landing

Etter søndagens stygge fall i Hinzenbach er sesongen trolig over for Eirin Kvandal (19).

Eirin Kvandal leverer strålende i hoppbakken for tiden, men et fall i søndagens konkurranse kan sende ungjenta ut i et lengre skadeavbrekk.

Røntgenbildene søndag kveld viste heldigvis ingen brudd, men det fryktes en korsbåndskade.

– Hvis det er korsbåndet, ryker hele vintersesongen og kanskje store deler av sommeren og høst. Jeg ser for meg at hun er tilbake når snøen er tilbake neste år, sier TV 2-ekspert Anniken Mork.

Nå er Kvandal og resten av landslaget på vei hjem fra Østerrike og lander på Gardermoen i 15-tiden mandag ettermiddag.

Kvandal selv og landslagstrener Christian Meyer flyr videre til Trondheim, der neste stopp blir MR-undersøkelse. Trolig vil den vise avrevet korsbånd, skade på menisken og ingen flere hopprenn denne sesongen.

Det skriver 19-åringen selv på sin Instagram-profil:

– Vet hun ikke helt hva hun skal gjøre

Siden verdenscupdebuten i Ramsau like før jul viser statistikk TV 2 har gjennomgått at Mosjøen-jenta har falt i tre av syv konkurranser.

– Eirin har rett og slett gått fra å være en ok skihopper til å plutselig kline til og hoppe bakken ned. Det har bare løsnet for henne i høst og særlig de siste ukene, sier TV 2-ekspert Mork, før hun fortsetter:

– Hun har kommet i en posisjon der hun har hoppet og landet greit oppi bakken til å plutselig hoppe bakken ned, og da vet hun ikke helt hva hun skal gjøre når hun går inn for landing.

I tillegg falt Kvandal fra medalje i NM på Lillehammer i desember og i lørdagens kvalifisering i Hinzenbach.

– Det er mye, er Clas Brede Bråthens første reaksjon når TV 2 presenterer ham statistikken.

Sportssjefen tror at den omfattende ryggoperasjonen 19-åringen var gjennom i desember 2018 har satt spor.

– Eirin er en skihopper med ekstreme ferdigheter på sats og flybase, og så er hun veldig uerfaren i landingsfasen. Det kan relateres til at hun ble operert i ryggen.

– Hun ble operert i ryggen i den delen av karrieren utøverne tar bakkestørrelsen. Hun har slitt med landingsfasen siden det, men hun gikk glipp av en periode i karrieren der det handler om å ta steg i bakken og komprimerte det til noen måneder.

Skulle ta treningsgrep

– Er det forsvarlig å sende henne til verdenscup når hun faller ofte?

– Vår vurdering er at vi har vært obs på dette og prøvd å tilnærme oss det etter beste evne og, men det gikk som det gikk, sier Bråthen.

Trenerteamet skulle imidlertid ta grep for å forebygge fallene til 19-åringen. Blant annet skulle hun trene med lav hastighet for å forbedre landingene.

– De skulle jobbe langsiktig for å få gode landinger. De skulle gå betydelig ned på farten og jobbe med landinger på trening i Trondheim. De hadde planer om å jobbe med siste flydel og lande stabilt på kortere lengder, sier TV 2-ekspert Mork.

– Vi sitter jo her med følelsen av dette skjedde omtrent over natta at det plutselig løsnet for henne og hun fant ut hvordan man hopper ordentlig på ski. Jeg tror hun har blitt overrasket selv også. Det ser vi når hun går inn for landing at dette er en situasjon hun ikke er vant til å være, fortsetter hun.