NRK har allerede bekreftet at det blir en tredje sesong av suksesserien Rådebank.

I serien følger vi et ungt rånermiljø i Bø i Telemark.

Bil, festing og kjærlighet er sentrale temaer. Men i bunn har serien hele veien hatt som formål å fortelle historier om unge menns mentale helse.

Det kommer godt frem i både sesong én og to av Rådebank, som flere hundre tusen nordmenn har kastet seg over.

Men hva betyr egentlig Rådebank? Vi har bedt Brooms bilekspert, Benny Christensen, om en enkel forklaring.

Maria og Sivert finner tonen i sesong 2 av Rådebank, her på taket av en 1987-modell Volvo 240. Foto: Fenomen TV film og scene / NRK

Tar knekken på mange biler

– Veldig kort oppsummert er rådebank en kraftig bankelyd som oppstår i motoren på grunn av manglende smøring. Lyden gir enhver bilkjenner gåsehud og vondt i sjela. Dette har nemlig tatt knekken på mange biler – og det er en enveisbillett til mye jobb, sier Benny.

– Hvorfor tror du NRK har valgt å kalle serien nettopp dette?

– Det er jo ingen hemmelighet at nettopp rådebank ofte oppstår på godt brukte rånebiler, som kanskje ikke får all verdens vedlikehold, utover en ny Wunderbaum i ny og ne, smiler Benny.

Svindyrt

– Hvis du skal gå litt dypere inn i materien, hvordan vil du forklare hva rådebank innebærer?

– Da kan det være greit å begynne med at råden er den delen som forbinder stemplet og veivakselen sammen. Kall det gjerne en overføring. Denne overføringen er videre forbundet til veivakselen med et lager. I denne lille spalten, som må være mellom rådelagret og veiva, må det ligge en tynn oljefilm. Om denne spalten blir for stor, slik at oljefilmen ikke klarer å «fylle» den, oppstår ganske fort en kraftig bankelyd som varierer med motorens turtall. Altså rådebank.

Rådelagrene er de som er merket med "6" inne i den grå sirkelen

– Hvorfor skjer dette?

– Årsakene kan være flere, slik som slitt og dårlig motorolje som ikke har blitt skiftet. For lite motorolje. For lavt oljetrykk og defekt oljepumpe. Mange vil nok også legge til slitte rådelagre, men de blir slitt på grunn av de nevnte årsakene, forklarer Benny.

Han legger til at reparasjonene ofte er omfattende.

– Det kan fikses med sliping av veivaksel og tilpassing av andre lagre. Men det ender ofte med at det er billigere å bytte motor. Uansett: Begge deler er ofte svindyrt.

Maja Christiansen og Odin Waage spiller Hege og GT i «Rådebank». Foto: Fenomen TV film og scene / NRK.

Opplevd rådebank selv

– Jeg har selv opplevd rådebank på en av bilene jeg hadde i ungdommen, en Opel Manta. På disse motorene var det en kuleventil i oljepumpen som kunne sette seg fast. Det skjedde på min bil – oljetrykket ble for lavt og motoren fikk kraftig bank. Rådebank.

– Det endte med byttemotor, en såkalt «blå-motor». Det ble et par sene kvelder i verkstedet og en betydelig lettere bankkonto, så var bilen på veien igjen, avslutter Benny.

Slik merker du om motoren har rådebank

