Oslo med laveste smittetall siden oktober: – Oi, det var lavt!

Vi må tilbake til 11. oktober for å se like lave smittetall i Oslo. Helsebyråd Robert Steen roser alle som følger tiltakene.

– Jeg gleder meg som en unge til å sitte ute på serveringssteder og ta et glass vin med venner.

Mandag ble det kjent at det er registrert 24 koronasmittede i Oslo siste døgn, noe som er rekordlavt siden oktober i fjor.

Det er gledelige nyheter blant folk på gata.

Mannen som sårt etterlengter å nyte et glass med venner heter Rolf Wenstad (46). Han er rektor ved Norsk restaurantskole og har allerede flere planer for sommeren.

NORGESFERIE: I år som i fjor har Rolf Wenstad planer om å legge sommerferien i Norge. Foto: Andrea Joner Tuft

Han forteller at han brukte sommeren i fjor til å dra rundt i landet med bobil, og har planer om å ta en ny Norges-ferie igjen i år.

Wenstad understreker at det blir viktig å fortsette med å støtte oppunder norsk restaurantbransje.

– Utover det har jeg en tanke om å besøke familie i Alta, sier Wenstad.

– Og så skal jeg vente trofast til det er min tur for å få vaksine, legger han til.

Berømmer Oslofolket

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Robert Steen (Ap) sier til TV 2 i en mail at det var en fantastisk god følelse å våkne til 24 nysmittede søndag. Steen berømmer Oslofolket for innsatsen de har lagt ned.

– De har vært kjempeflinke lenge, vi er alle lei av de strenge tiltakene og ønsker oss en pause, skriver han i en mail.

Optimistisk for sommeren

– Det er veldig lave tall, sier Michael Ambs (36) og smiler fra øre til øre når TV 2 forteller om smittetallene.

Ambs jobber til vanlig i Norwegian, men er for øyeblikket permittert. Han har bodd ni år i Norge og er opprinnelig for Tyskland.

VED GODT MOT: Michael Ambs synes smitteverntiltakene i Oslo er overkommelige. Foto: Andrea Joner Tuft

Ambs opplever at mange andre land har mye strengere smitteverntiltak, og at han har det godt i Norge.

I fjor la han ut på Norgesferie, og er optimistisk for kommende sommer.

– Jeg har ikke lagt noen planer ennå, men jeg er utrolig glad i å reise og håper at det åpner seg muligheter for det, sier han.

Bruker mye tid på reality-serier

Nå som vi blir hindret i å ha så mye kontakt med andre mennesker, er det flere strømmetjenester som går varme.

En som sier at det blir mer Netflix enn vanlig er Yordana Jakobsen (27).

– Det er fare for at det blir litt mer tv-titting enn vanlig ja, sier Jaokbsen og ler.

Hun forteller at nå som det har kommet flere reality-serier fra nyåret, er det lett for å bruke noen ekstra timer på det.

GLEDER SEG: Yordana Jakobsen ser frem til å sitte ute sammen med venner uten å tenke på smittetiltak. Foto: Andrea Joner Tuft

Jakobsen jobber med markedsføring og har for øyeblikket hjemmekontor. For å bidra i dugnaden tar hun aldri kollektiv transport.

– Og så bruker jeg munnbind der jeg skal. Jeg tror jeg har kjøpt over 50 engangsmunnbind hittil i 2021 i tillegg til at jeg bruker tøymunnbind, sier hun.

Til tross for at det mandag er rekordlave smittetall, er ikke Jakobsen optimistisk for sommeren.

– Jeg har ingen planer for sommeren. Det blir uansett en opptur når varmen kommer og vi kan være mer ute, sier hun.

Unngår kontakt

Da TV 2 fortalte om smittetallene til lege Gritt Ichter (40), ble hun svært positivt overrasket.

NØYE: Gritt Ichter unngår mer eller mindre all kontakt andre mennesker. Foto: Andrea Joner Tuft

– Oi, det er veldig lavt, sier hun.

På grunn av yrket hennes er hun ekstra nøye på alle forholdsregler og tiltak.

Hun bruker beina dit hun skal, og tar ikke lenger kollektiv transport.

– Jeg er nesten ikke med andre mennesker, og bruker munnbind på butikken, sier hun.

Hun gelder seg mye til at samfunnet åpner slik vi er vant med.

Må være på vakt

Steen understreker at vi skal være på vakt, for det er stor usikkerhet knyttet til muterte virusvarianter.

– Vi opplever at situasjonen med de muterte virusene er uavklart og at vi vet for lite, skriver Steen videre.

USIKKERT: Robert Steen (Ap) sier til TV 2 at det er gledelig at smittetallene er såpass lave, men at det er knyttet stor usikkerhet knyttet til muterte virusvarianter. Foto: TV 2

– Hva blir viktig i tiden fremover for at tallene skal ha en stadig negativ trend?

– Vi følger smittesituasjonen nøye, og ingenting ville gledet oss mer enn å åpne samfunnet igjen. Vi støtter oss til faglige råd knyttet til åpning av treningssentre, kjøpesentre og skjenking. Så langt har FHI vært tydelige på at disse bør være stengt.