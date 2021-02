Legene fikk hakeslepp da de så røntgenbildet: – Plutselig falt brikkene på plass

Mandag kveld la amerikaneren seg som vanlig hjemme i Worcester i Massachusetts med sine trådløse AirPods i ørene.

SKJØNTE INGENTING: Det tok flere timer før Brad Gauthier innså hvor hodetelefonen hans befant seg. Foto: Caters News Agency

Da han våknet tirsdag morgen, var én av hodetelefonene sporløst borte.

Uten å tenke mer på det, måkte han snø i en time før tok seg et glass vann.

Gauthier skjønte ingenting da han ikke klarte å svelge vannet.

Sår i brystet

Etter gjentatte forsøk på å svelge, måtte han til slutt lene seg over vasken og la vannet renne ut av munnen.

Han kjente at han var litt sår i brystet, og at det var blitt vanskelig å puste.

Gauthiers kone og barn spøkte og sa at kanskje han hadde svelget den savnede hodetelefonen.

– Plutselig falt alle brikkene på plass, og jeg fikk en underlig følelse om at jeg hadde svelget den i søvne, sier han til Caters News Service.

– Hadde fått hjerteinfarkt

Til NBC Boston, sier han at han forsøkte å søke opp hodetelefonen med funksjonen «Finn min Airpod», men at det ikke skjedde noe fordi batteriet på den var flatt.

– Jeg tror jeg sannsynligvis hadde fått et hjerteinfarkt hvis jeg hadde trykket på knappen, og det hadde kommet lyd ut fra svelget mitt, sier han.

Etter å ha grublet på hva han skulle gjøre, dro han til sykehuset for å sjekke om han virkelig hadde klart å svelge hodetelefonen sin.

«Dæven, du har svelget den!»

Først trodde legene at han hadde satt en matbit fast i halsen, men et røntgenbilde avslørte at det var noe helt annet som satt fast nederst i spiserøret.

– Det var ganske morsomt, da den ansatte forlot rommet, og jeg hørte latter på utsiden. Hun kom tilbake igjen, så på meg og sa: «Dæven, du har svelget den!,» sier han.

Gauthier fikk akuttime på et endoskopisenter.

– Alle fikk hakeslepp da de så på røntgenbildet på skjermen, og der så du den klart og tydelig. Heldigvis kunne hun sende meg rett til et endoskopisenter som de samarbeider med, sier han.

FUNGERER FORTSATT: Brad Gauthier viser frem hodetelefonen, som ikke har mistet lyden til tross for at den ble svelget. Foto: Caters News Agency

Kunne ha blitt kritisk

I frykt for at hodetelefonen skulle ende opp i magesekken eller i verste fall blokkere luftveiene, ble den fjernet i hui og hast.

– Hadde jeg inhalert den, eller hvis den hadde hindret luftveiene mine, kunne det blitt mye mer alvorlig, sier han.

Etter inngrepet, kunne 38-åringen spise som normalt igjen og dra rett på jobb.

– Jeg er utrolig heldig og glad for at det skjedde slik det gjorde, og at det ble ordnet så fort.

Samme dag fortalte han om hendelsen på Facebook, hvor han skrev at hendelsen var «noe for rekordbøkene».

– Vet aldri hvor de ender opp

Til Gauthiers store overraskelse, virket hodetelefonen da han plugget den inn i øret igjen, men mikrofonfunksjonen var ødelagt.

Nå advarer han spøkefullt andre mot å legge seg med trådløse hodetelefoner.

– Man vet aldri hvor de ender opp. Det hadde aldri slått meg at det å sove med hodetelefoner kunne være helsefarlig, avslutter han.