Fikk skrekkopplevelse da hun fjernet tatovering. Innenfor «normalkategorien», svarer klinikken

I starten av desember i fjor oppsøkte Anne Grete Mo en privat klinikk i Stavanger for å fjerne den nederste delen av en sleeve-tatovering hun hadde på høyrehånden.

Hun hadde benyttet seg av denne klinikken for tilsvarende arbeid to ganger tidligere, og hadde gode erfaringer med dem.

TV 2 advarer mot sterke bilder lenger nede i denne saken.

– Jeg fikk ingen blemmer eller misfarging da. Det gikk kjempefint, forteller hun om klinikkens tidligere arbeid.

– Ganske ekstremt

Men det som skjedde i dagene etter 9. desember beskriver hun som en skrekkhistorie.

– Det var ganske ekstremt. Uvirkelig, sier hun.

MISFORNØYD: Anne Grete Mo reagerer kraftig på at reaksjonen hun fikk etter laserbehandling blir beskrevet som normal. Foto: Privat

Etter gjennomført laserbehandling ved Stavanger Plastikkirurgi var den vanligvis svarte, grønne og blå tatoveringen (som viste gress og en blå frosk på en gren) blitt hvit, opplyser hun.

– Dette gjorde vondt, men det gjør jo det å ta tatovering også, tross alt, sier Mo.

Kort tid etter, da hun hadde forlatt klinikken, begynte det å svi fra det behandlede området.

– Vanligvis går slikt over raskt, men armen føltes nå som om den ble holdt inne i en flamme. Det brant intenst hele tiden. Den var blodrød, og ble mørk mørkerød. Jeg har ikke opplevd noe lignende tidligere. Da jeg kom hjem, begynte jeg å utvikle blemmer, sier hun.

– Dette er normalt

Til TV 2 opplyser Stavanger Plastikkirugri at de bruker en laser som «sprenger blekket til små «stein», og deretter til «sand», slik at kroppen kan eliminere dette og rense det ut av kroppen».

VOKSTE: Slik så blemmene på armen til Anne Grete Mo ut. Klinikken sier at dette er en reaksjon som faller innenfor normalen. Foto: Anne Grete Mo/Privat

– Det kreves mye energi for å få til dette. Er tatoveringen stor, og dekker et stort område, blir det mye energi i hudområdet. Da kan en se, som i dette tilfellet, at det blir forbrenninger. Og dette er normalt, opplyser daglig leder ved klinikken, Silje Rydh-Rødal, til TV 2.

– Som en Alien-film

Ifølge Mo ble hun oppfordret av klinikken til å blant annet ta på aloe vera da hun kontaktet dem om sine bekymringer. De neste timene fortsatte blemmene bare å vokse, forteller hun.

– Jeg holdt armen i isvann, men brannfølelsen var der fortsatt. De blodrøde blemmene ble bare større, og utpå kvelden var de vokst seg ganske store, sier hun.

Samme kveld tok hun kontakt med legevakten, som opplyste om at hun kunne vente til neste dag med å oppsøke dem. Men for Mo ble blemmemarerittet bare verre:

– Det fortsatte å verke, og jeg kjente huden rive seg opp, og så at blemmene slo seg sammen, sier hun.

Hun anslår at blemmene var 7-8 centimeter store til slutt, og legger til at det ble en smertefull, skremmende og søvnløs natt. Da hun igjen tok kontakt med legevakten i 06-06.30-tiden morgen etter, og viste dem video av de enorme blemmene, var lyden fra dem en annen.

– Da var beskjeden «kom rett inn». Da jeg spurte om jeg kunne sende guttene mine på skolen først, var svaret «nei».

Mo sier legen hun etter hvert møtte ved legevakten i Sandnes, så perpleks ut da hun ankom:

– Det var som å være med i en Alien-film, og det var en helt absurd situasjon. Legen så halvredd ut, og visste ikke helt hvordan han skulle håndtere dette, sier Mo.

Sendt til sykehus

Ifølge Mo skar legen opp blemmen, fjernet den blodige væsken og fikk lagt på bandasje. Hun ble så henvist til fastlegen sin. Videre bar turen innom sykehus. Hun forteller at reaksjonene fra helsevesenet var helt motsatt av klinikkens, som fortalte henne at blemmedannelsene var normale.

Klinikken synes ikke at helsepersonellets annerledes respons er unaturlig.

– At pasienten opplever andre reaksjoner hos personalet ved akutt, fastlege og på sykehus er ikke unaturlig, da dette ikke er deres kompetanseområde, sier Rydh-Rødal.

Hun forteller at deres behandler kontaktet vakthavende plastikkirurg på sykehuset, og fikk informert om deres behandling, og hvilken lasermaskin som ble benyttet.

– Kirurgen kjente til denne type laserstråling og fant det da naturlig og logisk at huden reagerte som den gjorde. Kirurgen uttrykte da ikke engstelse for at pasientens hud skulle få varig mén, opplyser Rydh-Rødal.

Reagerer

Mo reagerer fortsatt på at en slik reaksjon defineres som normal.

– Det irriterer meg at de sier at slike blemmer og skader er «noe som kan skje, og som er helt normalt», uten at dette i alle fall blir opplyst skikkelig om. Eller at de sier noe som at «dette skal overhodet ikke skje». Jeg fikk en skikkelig annengradsforbrenning, og måtte tilbake til dem annenhver dag over en lengre periode rett før jul, sier hun om klinikken.

Daglig leder Rydh-Rødal sier at de har informert om hvilke reaksjoner man normalt sett kan forvente seg.

– Her vil det kunne være stor spennvidde på det som kalles normalt, sier hun.

Hun legger til at de aldri kan gi noen garanti i forkant av behandling når det gjelder utseendet og/eller resultat.

– Man styrer over maskinens innstillinger, men det er faktorer man ikke råder over, som for eksempel pasientens groevne i hud og så videre, sier hun.

– Mye penger for å bli ødelagt

I de 10-12 dagene etter behandlingen verket det mye fra armen, og Mo beskriver at hun knapt fikk sove. Hun fikk heller ikke brukt armen på grunn av infeksjonsfare. Selv hun roser deler av klinikkens oppfølging, blant annet at de dekker en del utgifter hun har hatt underveis, er hun også kritisk til dem. Selve laserbehandlingen, som kostet rundt 1500 kroner, er ikke blitt dekket.

– Det er mye penger for å bli ødelagt på, sier Mo.

Klinikken svarer at de mener de ikke har feilbehandlet pasienten, og at de har strukket seg langt for å dekke deler av hennes utgifter.

Mener de har imøtekommet pasienten

Nå, i starten av februar, er sårene til Mo helt borte, men det behandlede området er fortsatt rødlig og misfarget. Noe av tatoveringsfargen er svakere, men det meste av fargen som skulle bort viser like godt, opplyser hun.

– Og det til tross for at jeg har fått ny hud der. Om det kommer til å være slik for alltid vet jeg ikke. Stavanger Plastikkirurgi sier det vil bli fint igjen, men jeg vet ikke. Jeg fikk heldigvis ikke noen infeksjon. Jeg var meget nøye på å følge de rådene jeg fikk underveis, sier Mo til TV 2.

Rydh-Rødal ved Stavanger Plastikkirugri forteller at det vil være normalt at det behandlede området fortsatt ser noe skadet ut, og sier at det tar tid før huden kommer seg igjen.

– Det er nå ti uker siden behandlingen og vi forventer ikke at området ser «prikkfritt» ut per nå. Vi har ikke fått sett huden siden desember 2020 og dermed ikke kan uttale oss spesifikt om denne pasientens tilstand, sier hun.

Rydh-Rødal opplyser om at de har bedt Mo kontakte Pasientskadenemnda om hun ønsker en nøytral uttalelse i saken.

– Vi mener derfor vi har imøtekommet pasienten på best mulig måte, sier hun.