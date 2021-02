Her får Bjørg (87) den første klemmen fra barnebarnet på nesten et år

Helt siden pandemien kom til Norge har ikke Bjørg Vigdal kunnet ta imot besøk. Nå er hun fullvaksinert og kan endelig invitere barnebarna på besøk på Lillohjemmet i Oslo.

Og det var ekstra godt da hun endelig kunne gi barnebarna en klem.

– Jeg har savnet dem veldig. Hver dag. Spesielt da jeg hadde bursdag og de ikke fikk lov til å komme, forteller Bjørg til God morgen Norge.

Fikk endelig besøk farmor

Gleden er like stor hos sønnen Trond og barnebarna Jørgen (26) og Pål (29) som endelig har fått muligheten til igjen å besøke farmor.

– Det var veldig hyggelig å endelig kunne gi henne en klem igjen. Det er en stund siden sist, sier barnebarnet Jørgen Vigdal.

Han forteller at de vokste opp med farmor i umiddelbar nærhet og at det har vært veldig spesielt å ikke kunne treffe henne så ofte som de ønsket.

Endelig kunne Jørgen Vigdal og Pål Vigdal besøke farmor igjen. Sammen med pappa Trond Vigdal fikk de i dag lov til å gi henne en klem for første gang på nesten et år Foto: Erlend Andreas Sørbø

Sammen med broren Pål Vigdal og pappa Trond Vigdal har han tatt plass i stuen på Lillohjemmet.

– Det var veldig gledelig å treffes igjen nå, sier Bjørgs sønn Trond.

Han forteller at de har gjort noen forsøk på videosamtaler, men at det aldri ble helt det samme.

Det Bjørg nå gleder seg mest til er å gjenoppta tradisjonen med å sitte på hennes rom å fortelle historier og mimre om fortiden.

– Jeg har den fine utsikten på rommet. Det er så moro å se. Der kan vi sitte å snakke om hvem som gikk på skole der, og hvem som pleide å gå den veien der, beskriver en glad farmor.

Må fortsatt følge smittevernregler

Avdelingssykepleier ved Lillohjemmet, Camilla Sundsby, forteller at det betyr utrolig masse at de nå kan åpne for besøk igjen.

– Det er vanskelig å ikke bli rørt når man ser møte mellom beboere og familien. Det er en gjensynsglede vi unner alle å få oppleve, forteller Sundsby.

Samtidig forteller hun at de ikke kan slippe opp for fullt helt enda, og at det fremdeles er viktig at smittevernreglene følges.

– Vi har personell som ikke er vaksinert og beboere som enda ikke er fullvaksinert. Så vi må fortsette å følge reglene. men vi er kjempeglade for at vi kan åpne for besøk.