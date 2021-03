De var i mange, mange år sett på som et innovativt bilmerke. Dette var biler for kjennere med sansen for tekniske finurligheter og nyvinninger. Også i rallyløpene gjorde de stor suksess på på 70- og 80-tallet.

Modeller som Montecarlo, Stratos og Delta Integrale er det nok mange som nikker gjenkjennende på hodet til.

Det er italienske Lancia vi snakker om. Et bilmerke har røtter helt tilbake til 1906. Entusiast-merket hadde en høy stjerne blant verdens bilinteresserte i flere tiår, men i de senere årene har det gått kraftig nedover.

Nye modeller har manglet helt.

Ypsilon er nå den eneste gjenværende modellen og den selges kun i Italia.

Kun én modell

Lancia er en del av Fiat-konsernet. Og særlig etter at Fiat tok kontrollen over amerikanske Chrysler (og skapte Fiat Chrysler Automobiles, forkortet til FCA), har det blitt tydelig at Lancia er den store taperen.

De siste årene har de bare hatt én eneste modell igjen, nemlig småbilen Ypsilon. De siste årene har den blitt solgt i kun ett land, nemlig "hjemme" i Italia. Og den begynner virkelig å trekke på årene. Mange har nok, med rette, vært redde for at det legendariske merket skulle forsvinne helt.

Men nå kommer nyheten som kan gi Lancia nytt håp. Som topputgave og luksusbil. Akkurat som i gode, gamle dager.

Bare én modell igen – men nekter å dø

Lancia Stratos, er kanskje den største billegenden fra den italienske produsenten.

Bygger på Alfa Romeo og DS

Det er den nye, store bilalliansen, Stellantis, som består av blant annet; Jeep, Dodge, Peugeot, Chrysler, Citroën, Alfa Romeo, Maserati, Vauxhall, Fiat, DS, Opel og altså Lancia – som vil forsøke å blåse nytt liv i merket.

Ifølge ryktene vil de første nye modellene utvikles sammen med Alfa Romeo og det Citroën-baserte luksusbilmerket DS. Målet er å posisjonere Lancia som en premiumbil og å få i gang eksport igjen.

Planen skal være å ha en helt ny Lancia klar i løpet av 2024. Så vi må fortsatt smøre oss med en liten dose tålmodighet for å se om planene faktisk blir en realitet. Vi tipper mange entusiaster krysser fingrene og håper på et skikkelig comeback!

Kunne det vært lønnsomt å bli importør av dette merket?



