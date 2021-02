Stjernene som kan gå gratis i sommer

Dersom en spiller har under et halvt år igjen av kontrakten sin, kan spilleren forhandle med andre klubber, og i praksis gå gratis til sommeren. Her er de største stjernene som klubber kan hente kostnadsfritt til sommeren.

Nederlandsk bauta på utgående kontrakt

Førstemann ut er Georginio Wijnaldum. Etter at Jürgen Klopp hentet Thiago Alcântara fra FC Bayern München, kan det virke som at den engelske seriemesteren forbereder seg på en tid uten Wijnaldum.

En kontraktsforhandling mellom Liverpool og Wijnaldum skal ha pågått over lenger tid, men klubben og spilleren ser ikke ut til å komme til enighet. Løpsmaskinen skal angivelig ha bestemt seg for Barcelona, der han blir gjenforent med sin tidligere landslagssjef Ronald Koeman, som er stor fan av sin landsmann.

Georginio Wijnaldum og Ronald Koeman kan bli gjenforent i den spanske hovedstaden. Foto: Anthony Dibon / BILDBYRÅN

Argentinsk-duo

En annen som har preget engelsk fotball de siste årene er Sergio Agüero. I følge tall fra Premier League sin nettside, står den lille sør-amerikaneren med 180 mål på 268 kamper for de lyseblå fra Manchester. Dersom Agüero ikke signerer en ny kontrakt med Manchester City, kan det bety at klubben må ut på overgangsmarkedet og finne en erstatter for argentineren, ettersom de kun har Gabriel Jesus i bakhånd som rent spissalternativ.

Agüero fyller 33 år i juni og har vært skadeplaget de siste ukene, noe som kan skremme Manchester City fra å signere en ny kontrakt med spilleren.

Nestemann ut er Lionel Messi. De fleste husker da Barcelonas gullgutt annonserte i sommer at han ville vekk fra den spanske hovedstaden, men ble nektet av klubbpresident Josep Maria Bartomeu. Messi mente han hadde en klausul i kontrakten som sa han kunne gå gratis, mens ledelsen i Barcelona var uenige, og satt seg på bakbeina.

Men nå kan altså det mange mener er verdens beste fotballspiller gjennom tidene, gå gratis til sommeren. Potensielle klubber som nevnes som neste stoppested er Manchester City, der han kan bli gjenforent med sin tidligere læremester Pep Guardiola. I tillegg er Paris Saint-Germain FC nevnt som et alternativ.

Lionel Messi og Agüero i duell. Til sommeren kan de begge ha forlatt sine klubber. Foto: LLUIS GENE

Sergio Ramos

Har vært i hovedstadsklubben siden 2005 og har vunnet «alt» med Real Madrid – La Liga fem ganger, Champions League fire ganger, klubb-VM fire ganger, samt Copa del Rey, den spanske supercupen og Uefa Super Cup flere ganger. Manchester United har vært nevnt som mulig stoppested for spanjolen. I helgen kom beskjeden om at han er ute i opptil to måneder med en kneskade.

David Alaba

Tolv år i storklubben ser ut til å gå mot en slutt. En CV bestående av to mesterligatitler, ni Bundesliga-titler og seks cuptitler, samt mye annet, er ikke til å kimse av. Storklubbene ligger langflate etter den 28 år gamle sveitseren. Tidligere i år ble det meldt at Alaba var nær Barcelona, men disse ryktene har kjølnet.

Angel di Maria

Di Maria ble aldri noen suksess i Manchester United, men CV-en snakker for seg: La Liga-seier og mesterligatittel med Real Madrid, fire Ligue 1-titler og en andreplass i mesterligaen med PSG. Har også 20 mål på 104 landskamper for Argentina.

Juan Bernat

En solid venstreback, som også kan spille kant og stopper i en trebackslinje. Bernat har vunnet fire Bundesliga-titler med Bayern München og to Ligue 1-titler med PSG. Han har også elleve landskamper for Spania.

Gianluigi Donnarumma

Har vært førstekeeper i Milan i fem sesonger, men er bare 21 år. Er et interessant navn for alle klubber i verden, men om Milan vinner Serie A denne sesongen, kan han fort skrive under på en ny langtidskontrakt. Tross sin unge alder har han 22 landskamper for Italia.

Memphis Depay

En annen United-flopp. Depay har herjet for Lyon de siste fem sesongene og har også gjort sakene sine godt for det nederlandske landslaget med imponerende 21 mål på 59 kamper. Kan fort bli plukket opp av en storklubb i sommer. I likhet med sin landsmann, Wijnaldum, har Depay blitt linket til en overgang til Barcelona.

Andre spillere på utgående kontrakt:

Fernandinho, Florian Thauvin, Julian Draxler, Luka Modric, Eric Garcia, David Luiz, Lukasz Fabianski, Olivier Giroud, Hakan Calhanoglu og Theo Walcott.