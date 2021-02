Brann i leilighetsbygg – flere personer evakuert

Det brenner i et leilighetsbygg i Sandnes tidlig mandag morgen.

Politiet meldte om hendelsen klokken 04.29. Bygget ligger i Eidsvollgata i sentrum av Sandnes.

Bygningen som brenner inneholder flere leiligheter, og brannen startet i en leilighet i første etasje.

På et tidspunkt befant det seg flere personer inne i bygget, men alle de tre beboerne skal nå være evakuert etter at røykdykkere tok seg inn i leiligheten.

– Alle personene er nå evakuert og brannen er under kontroll, sier operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt til TV 2.

Totalt tre personer ble evakuert. En av disse kjøres til sykehus for helsesjekk.

Operasjonslederen forteller at det kun er én leilighet som brenner, og at det ikke er fare for spredning til de øvrige boenhetene. Brannen skal ha startet i forbindelse med matlaging.

– Det er sparsommelig med opplysninger foreløpig. Det var folk inne der en stund, men det ser heldigvis ut som det går bra nå. Det var skikkelig skummelt på et tidspunkt, sier Randulff.