Trumps advokater avslører aggressiv forsvarsstrategi

Tirsdag er det duket for den andre riksrettssaken mot Donald Trump. Republikaneren står tiltalt for «oppvigleri til opprør», og demokratene mener Trump var sterkt delaktig i den dødelige stormingen av Kongressen.

Særlig Trumps tale, hvor presidenten oppfordret demonstrantene til å «fight like hell», blir et fokus under riksrettssaken.

Både talen og selve angrepet ble grundig dokumentert av både medier og demonstranter, og demokratene planlegger å bruke videoklipp fra stormingen for å bevise Trumps medvirkning.

Trumps tale 6. januar er et sentralt bevis i riksrettssaken mot ham. Foto: Brendan Smialowski/AFP

Svarer med samme mynt

Trumps advokater mener denne strategien kan komme til å slå tilbake på demokratene. De planlegger nemlig å bruke sine egne videoklipp, som ifølge advokatene beviser at demokratene har sagt langt verre ting – uten at det har fått konsekvenser.

– Hvis øynene mine virker litt røde, er det fordi jeg har sett på mange videoklipp, sier Trumps forsvarer Bruce Castor i et intervju på Fox News, gjengitt av Politico.

Store demonstrasjoner har preget Portland de siste månedene. Foto: Kathryn Elsesser/AFP

I intervjuet henviser advokaten til de pågående opptøyene i Portland.

– Det finnes mye film av brennende byer, tinghus som blir angrepet og føderale agenter som overfalles av opprørere i gatene, mens demokrater over hele landet heier dem frem, sier Castor videre.

Dobbeltmoralske demokrater

Trump slo hardt ned på demonstrasjonene som preget USA i fjor sommer, særlig i forbindelse med Black Lives Matter-bevegelsen.

Bruce Castor leder Trumps forsvarsteam. Foto: Matt Rourke/AP Photo

– Mange av demokratene i Washington bruker den mest aggressive retorikken som finnes. Og ingen vil insinuere at de har gjort noe for å oppvigle til noen av disse handlingene, fortsetter advokaten.

Han mener derfor at demokratene driver et dobbeltspill når de samtidig anklager Trump for oppvigleri.

– Når USAs president holder en tale og sier at man på en fredelig måte bør dele meningene sine med Kongressen, blir han plutselig skurken. Demokratene bør være forsiktige med hva de ønsker seg, advarer Castor.

Demokratene mener at Trumps tale «forutsigbart nok resulterte» i Kongress-stormingen, og peker særlig på dette Trump-utsagnet:

«Hvis dere ikke kjemper som et helvete, kommer dere ikke til å fortsette å ha et land».

Ikke hovedfokus

Mens angrepet mot demokratene blir en del av forsvarsstrategien, vil det ikke være hovedfokuset. Castor og resten av forsvarsteamet vil først og fremst hevde at Trump ikke kan stilles for riksrett, ettersom han ikke lenger er president.

Dette argumentet støttes også av en rekke republikanere i Senatet, som forrige uke stemte for å forkaste riksrettssaken.

– Ifølge denne logikken kan man gå tilbake og stille Abraham Lincoln for riksrett, poengterer Castor.

Trump ansatte Castor etter at hans forrige forsvarere trakk seg. Den avgåtte presidenten ønsker å fokusere forsvaret sitt på de grunnløse anklagene om at valgfusk, noe de forrige advokatene nektet å gå med på.

Castor har ingen problemer med denne strategien. Han mener Trump har rett til å hevde at han vant «i et valgskred», ettersom det ifølge Castor er reelle spørsmål rundt det faktiske valgresultatet.

– Jeg trenger ikke å bevise at Trump har rett. Men det er opp til demokratene å bevise at han tar feil, avslutter advokaten.