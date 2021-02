Dette er årets Super Bowl-reklamer

Amerikanske annonsører punger ut for dyrebar TV-tid under Super Bowl. Med seg på laget har de Bruce Springsteen, Timothée Chalamet og en norskhatende Will Ferrell.

Super Bowl er årets største TV-begvienhet i USA, og det er ikke bare på grunn av fotballen at amerikanerne benker seg foran skjermen. Super Bowl er også kjent for sine påkostede, elleville og tidvis kontroversielle reklamer.

Annonsører betaler rundt 5,5 millioner dollar for 30 sekunder med TV-tid, og det med god grunn. I fjor ble Super Bowl sett av over 100 millioner amerikanere, og årets finale vil trolig sees av enda flere.

Årets Super Bowl byr derimot på flere utfordringer for reklameskaperne. Koronapandemien har ikke bare gjort det vanskelig å produsere de vanligvis så overdådige reklamesnuttene, men skaper også en mørkere ramme for den vanligvis så festlige begivenheten.

I tillegg er USA fortsatt svært splittet etter fjorårets presidentvalg, noe som gjør at annonsørene må trå ekstra varsomt i år.

Springsteen-premiere

Et splittet USA er nettopp temaet i Bruce Springsteens første reklameopptreden noensinne. Rockelegenden stiller opp for Jeep i en to minutter lang reklamefilm, hvor han oppfordrer amerikanerne til å legge uenighetene til side.

Deler av reklamefilmen er spilt inn i Lebanon, Kansas, som er USAs geografiske midtpunkt.

Springsteen har gjennom hele karrieren takket nei til å opptre i reklamer og har heller ikke godtatt at musikken hans blir brukt til å selge produkter. Til slutt var det altså Jeep som klarte å overbevise 71-åringen.

Nostalgi

Cadillac er annen bilprodusent som har slått på stortromma under årets Super Bowl. Bilprodusenten går tilbake til 90-tallet og har fått med seg skuespiller Timothée Chalamet på laget.

Chalamet spiller rollen som Edgar, sønnen til karakteren Edvard Saksehånd fra filmen med samme navn. Som faren gir Edgars sakehender ham en rekke utfordringer, som å styre en bil.

Cadillac har derimot en løsning på problemet, da bilmodellen Lyriq har lar ham kjøre med minimalt av håndkontakt på rattet.

Også chipsprodusenten Cheetos tar seerne tilbake i tid, med ekteparet Mila Kunis og Ashton Kutcher på laget. Paret, som blant annet kjent fra «That 70's Show», krangler over hvem som har spist opp chipsen i huset.

De får hjelp av artisten Shaggy, mest kjent for låta «It Wasn't Me», som også er tittelen på reklamefilmen.

Sexy Alexa og sinna Ferrell

Amazons smartassistent Alexa har fått seg et nytt utseende, og ifølge produsenten selv kunne den ikke sett bedre ut. En kvinne er derimot uenig, og forestiller seg Alexa i form av skuespiller Michael B. Jordan. Skuespilleren hjelper kvinnen med å dimme lyset og lese lydbøker, til ektemannens store fortvilelse.

Will Ferrells Super Bowl-opptreden er godt kjent for mange nordmenn allerede, da komikeren lar Norge gjennomgå i en rekke reklamefilmer for General Motors.

Ferrell er lite fornøyd med at Norge selger flere elbiler enn USA per innbygger, og legger av gårde på en strabasiøs reise for å ta et oppgjør med «fiskeelskende» nordmenn.