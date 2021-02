Fotballfeber i USA – frykter Super Bowl blir superspreder

Søndag spiller Tampa Bay Buccaneers mot Kansas City Chiefs i Super Bowl, amerikanernes store sportsmerkedag. På grunn av koronapandemien er rammen rundt søndagens finale svært ulik slik amerikanerne vanligvis kjenner festkvelden.

Viruset har i skrivende stund tatt livet av over 460.000 amerikanere, og myndighetene har oppfordret alle til å se kampen på sofaen hjemme. For første gang siden jul er smittetallene på vei nedover i USA, og helsemyndighetene frykter at feststemte fotballentusiaster kan forårsake en ny smittebombe.

– Jeg er bekymret for Super Bowl, for å være helt ærlig. Folk samler seg, de ser på kampen sammen. Vi har tidligere sett utbrudd tilknyttet fotballkvelder, sier Rochelle Walensky, leder for den amerikanske smittevernetaten Centers for Disease Control and Prevention til Associated Press.

Feststemning i Tampa

Langt fra alle har valgt å lytte til anbefalingen, og Tampa sentrum var søndag fylt av fotballglade amerikanere i feststemning. Ordfører i Tampa, Jane Castor, er smertelig klar over at byen risikerer å bli stemplet som en superspreder.

– Vi må bare gjøre det beste ut av det, sier Castor til New York Times.

Tampa sentrum er fylt av fotballentusiaster fra hele USA. Foto: Douglas P. Defelice/AFP

Hun har innført et midlertidig munnbind-påbud i området utenfor stadion, hvor tusenvis av mennesker samlet seg søndag. Personer som velger å bryte påbudet risikerer en bot på 500 dollar.

Alle Tampas barer og utesteder er åpne under søndagens kamp. Foto: Chandan Khanna/AFP

Tampa ligger i delstaten Florida, som har relativt milde restriksjoner sammenliknet med andre steder i landet. Tampa lar blant annet barer og utesteder holde åpne, også under søndagens kamp. Det har lokalbefolkningen ingen problemer med.

– Takk gud for at Super Bowl er i Tampa. Takk til guvernør Ron DeSantis, som holder Florida åpent for turisme og gjør en slik fantastisk opplevelse mulig, sier Tampa-innbygger Kim Katalone til NYT.

25.000 på stadion

Samtidig har arrangørene åpnet for at 25.000 tilskuere får se kampen på stadion i Tampa, blant disse 7500 vaksinerte helsearbeidere.

Publikum er pålagt å bruke munnbind med mindre de spiser eller drikker. Til tross for at både skilt og sikkerhetsvakter gjør folk oppmerksom på munnbind-kravet, er det mange som velger å gi blaffen.

30.000 pappfigurene fyller de gjenværende setene.

– Pappfigurene får det faktisk til å se ut som stadion er full. Det føles ut som en ekte kamp igjen, sier Tampa-supporter Matt Geer til AP.

De 25.000 tilskuerne får selskap av 30.000 pappfigurer på stadion. Foto: Patrick Smith/AFP

Han har brukt 9000 dollar, drøyt 77 000 kroner, på en billett til søndagens kamp. Geer sier turen inn til stadion var som å «være i en forbanna dyrehage».

– Det var et slit. Det var ingen veiledning. Det var bare to innganger og skiltingen var forferdelig, sier Tampa-supporteren. Han angrer derimot ikke.

– Jeg har vært gjennom mange nedturer med dette laget. Jeg ville aldri gått glipp av dette, legger han til.