Hamrer løs mot Klopp: – I mine øyne har de vært dårlige mestere

Roy Keane var kjent som en hardhaus på fotballbanen. Den beskrivelsen har han tatt med seg inn i TV-studioet etter karrieren.

Det er sjeldent iren er tyst når han har meninger. Iallfall når de gjelder hans gamle erkefiende, Liverpool.

Etter at Liverpool gikk på et ydmykende tap mot Manchester City søndag sparte ikke Keane på kruttet.

– De lager så mange unnskyldninger. I mine øyne har de vært dårlige mestere, sa United-legenden under Sky Sports sending.

Grunnen til at Keane reagerte var Jürgen Klopps svar på hva han tenkte om Alissons to keepertabber.

– Jeg vet ikke, kanskje han hadde kalde føtter, det var kaldt i dag, svarte Liverpool-sjefen.

– Vanskelig å rette kritikk mot Klopp

Roy Keane har vært ute med øksen flere ganger de siste årene. Det fikk Ole Gunnar Solskjær også erfare da hans tidligere lagkamerat lot ordene hagle etter at United tapte mot Arsenal tidligere denne sesongen.

– Klopp sa at Alissons føtter kanskje var kalde. Det er unnskyldning etter unnskyldning. Det bare fortsetter å komme. Kom dere over det, dere er Liverpool FC. Dersom dere fortsetter slik vil det gå 30 år før dere vinner en ny tittel, var den brutale beskjeden fra Keane.

TV-FJES: Etter en lang fotballkarriere deler Roy Keane sine meninger med TV-seere i Storbritannia. Foto: Nick Potts

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller synes det er vanskelig å rette kritikk mot Klopp med tanke på alle spillerne de har måtte klare seg uten denne sesongen.

– Jeg synes det er veldig vanskelig å gi Jürgen Klopp kritikk. Managere får ofte et stort problem med å gjenskape det perfekte, selv med det samme mannskapet. Slik har det vært for Guardiola og Ferguson. Alle de store managerne har slitt med det, sier Stamsø-Møller.

Søndagens tap sørger for at Liverpool har tapt tre hjemmekamper på rad. Før dette hadde de spilt 68 kamper på Anfield uten tap.

– Nå er selvfølgelig ikke tiden for klubben og supporterne å vende seg mot Liverpool. Nå er tiden inne for å se fremover, så tror jeg dette laget kommer til å slå tilbake. Jeg er iallfall ikke i nærheten av å tenke at Klopp er problemet i dette laget, sier TV 2s fotballekspert.