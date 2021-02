Derfor smisket VM-debutanten med en kasse øl

– Jeg fikser like raske ski for Henrik, som for Dominik Paris, smiler VM-debutantens stjerneprepper.

Foodora-bud og VM-debutant Henrik Røa ble en umiddelbar snakkis da han overrasket alle med en 16. plass i debuten ned «Die Streif» i Kitzbühel forrige måned.

Røa står for egen finansiering av alpintkarrieren, men kjører på samme skimerket som stjerna Dominik Paris, nemlig Nordica. Før Kitzbühel ble det kjent at Paris' velrenommerte servicemann, Sepp Zanon, hadde tatt på seg oppgaven å preppe nordmannens ski. I tillegg fikk Røa kjøre på Paris' ski og set-up. Det får han fortsette med i VM.

– Utfor kalles jo alpintsportens Formel 1. Er dette litt som å plutselig få kjøre en mye sprekere bil?

– Det er som når George Russell plutselig får kjøre Mercedes. Det gir en helt annen feeling, forklarer Røa ivrig og refererer til da Williams-fører George Russel fikk vikariere for verdensmester Lewis Hamilton i Mercedes-bilen i desember.

– Du merker at det er noe helt annet under deg. Jeg stoler mer på støvler og ytterski. Det fører til at jeg kan dra på mer, og kjempe om bedre plasseringer, legger han til.

MYTISK FIGUR: Sepp Zanon har preppet skiene til Tom Stiansen, men også skiene til Kjetil André Aamodt og Ole Christian Furuseth på 90-tallet. Foto: Tom Stiansen

– En legende

Så hvem er denne litt mytiske servicemannen Sepp Zanon?

– En legende som er kjent for å preppe jævlig raske ski, kan den siste norske verdensmesteren i slalåm, Tom Stiansen, fortelle når TV 2 ringer.

Zanon preppet skiene for Stiansen i perioden 1996 til 2005. I dag er han en av Stiansens beste kompiser, og Zanons ene av to sønner er til og med oppkalt etter nordmannen.

– Han var egentlig konditor, men så gadd han ikke det og begynte å preppe ski i stedet. Han preppet slalåmski for meg, men synes jo innerst inne det var helt uinteressant. Det var utfor som gjaldt, så det at han nå prepper for sambygding Paris er midt i blinken, forteller Stiansen.

KJENNER SERVICEMANNEN GODT: I 10 år preppet Zanon skiene til tidligere Nordica-kjører, Tom Stiansen. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Avslører øl-smisk

Nordmannen som har tatt over samarbeidet, Henrik Røa, jobber nå med å holde seg inne i varmen.

– Det er utrolig kult at de backer meg, men jeg smisker litt fortsatt. En av trenerne våre sa jeg burde kjøpe en kasse øl til servicemannen for å holde meg inne i varmen, og det gjorde jeg i Garmisch, ler 25-åringen.

– Da ble det litt bedre stemning i prepperommet.

På plass i Cortina kan servicemannen Sepp bekrefte:

– Ja, det ble god stemning. Alle liker øl.

– Så da lager du like raske ski til Henrik som til Dominik Paris?

– Definivt. Begge skal kjøre raskt. Henrik er en flott fyr, og det er en glede å preppe skiene hans.

Røa forteller også om god sparring med stjerna selv, Dominik Paris:

SPARRER MED RØA: Tre ganger Kitzbühel-vinner og regjerende verdensmester i Super-G, Dominik Paris, har fått god kjemi med Henrik Røa. Foto: Magnus Kaslegard/ TV 2

– Ja, han trente en del sammen med oss før Garmisch, og jeg tror han synes det var veldig inspirerende. Jeg merker at kjemien er god. Skiene blir fortsatt godt preppet av hans folk. Jeg trenger bare å sikle de.

– Gøy at han som må finansiere karrieren sin selv plutselig står med en av sirkusets beste servicemenn?

– Morsomt at du sier det, for de andre gutta på laget har innrømmet at de er litt småmisunnelig. Det er utrolig gøy hvor fort ting kan snu, og dette gir i hvert fall meg mer motivasjon til å satse, avslutter Ullern-gutten.

Henrik Røa og Kjetil Jansruds første disiplin i VM blir Super-G torsdag.