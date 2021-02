Komisk Rüdiger-selvmål da Tuchel fortsatte seiersrekken

Sheffield United - Chelsea 1-2 (0-1)

Sheffield United har vunnet tre av deres fire siste hjemmekamper i Premier League mot Chelsea.

Men Thomas Tuchel var på sin side ubeseiret som Chelsea-manager før søndagens kamp. Og på Bramall Lane kunne den tyske manageren juble igjen.

For like før pause vartet Chelsea opp med et glitrende angrep der Mason Mount kontrollert sendte London-laget opp i 1-0.

Et klønete tilbakespill fra Chelsea-stopper Antonio Rüdiger i det 54. minutt endte i selvmål og ble Tuchels første mål imot som Chelsea-manager.

– Det er fortsatt ingen mål imot fra motstanderen, men vi gjorde det selv. Slikt skal nok ikke skje, men vi må godta tabber. Jeg er fornøyd med at det ikke kostet oss poeng, sier Tuchel etter kampen.

For bare minutter senere sikret Jorginho nok en gang tre poeng for Chelsea på straffespark.

Den nye Chelsea-manageren står nå med tre seire og en uavgjort på sine fire første kamper etter at han tok over for Frank Lampard i slutten av januar.

– Kløner det til i fellesskap

Allerede etter et halvt minutt kunne Oliver Burke sendt hjemmelaget i ledelsen, men skuddet fra drøye ti meter gikk til sides for mål.

Det var en relativt sjansefattig førsteomgang, men i det 43. minutt serverte Timo Werner Mason Mount med et innlegg fra venstre. Mount sendte bortelaget i føringen med sitt tredje Premier League-mål for sesongen.

Men ti minutter ut i den andre omgangen bommet Antonio Rüdiger fullstendig på et tilbakespill. For mens stopperen sendte ballen mot mål, var keeper Eduoard Mendy på vei ut.

– Det er Rüdiger og Mendy som kløner det til i fellesskap, sa TV 2s kommentator Espen Ween.

Ballen trillet inn i åpent mål, og selvmålet sørget for at det stod 1-1. Det første målet imot for Tuchel som Chelsea-sjef.

Se selvmålet øverst i artikkelen!

Måltørken fortsetter for Werner

Bare tre minutter etter selvmålet var Werner igjennom for Chelsea, og alene mot Sheffield United-keeper, Aaron Ramsdale, ble tyskeren tatt.

Med det har Werner skaffet halvparten av Chelseas 14 straffespark denne sesongen. Men mål har det ikke blitt på tre måneder for tyskeren.

– Med to målgivende som jeg har i dag er det bra, men det er lenge siden for meg nå. En så lang periode uten mål tror jeg ikke at jeg har hatt, men jeg må bare fortsette å gjøre så godt jeg kan, sier Werner etter kampen.

– Når han spiller som dette er vi veldig fornøyde. Det var et stort steg fremover. Han vant den avgjørende straffen mot Tottenham og gjorde det samme i dag og. Målene vil komme. Det er jeg ikke bekymret for, sier Tuchel om Werner.



På det påfølgende straffesparket gjorde Jorginho som mot Tottenham torsdag:

Sikret Chelsea tre nye poeng ved en sikker straffe til 2-1.

Etter kveldens seier ligger Chelsea på femteplass, ett poeng bak Liverpool på fjerde.

Sheffield United hadde fem seire på deres syv siste kamper i alle turneringer, blant annet en seier mot Manchester United på Old Trafford.

Etter tapet er The Blades stadig på sisteplass i Premier League med 12 poeng opp til Burnley på sikker grunn.