– Vi kan ikke senke skuldrene ennå

Antall nye smittede i Oslo er rekordlavt. Likevel er Bent Høie klar på at vi ikke kan senke guarden ennå.

STENGT BY: Siden starten av november har innbyggerne i Oslo levd med sosial nedstenging. Dette sier helseminister Bent Høie om tiltakene i hovedstaden framover. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2/ NTB

Søndag var det registrert 38 nye smittetilfeller i Oslo. Det er 29 færre enn ukesnittet.

Mandag morgen kom nyheten om at det er registrert 24 nye koronasmittede siste døgn, noe som er det laveste smittetallet siden oktober måned.

Selv om smittetallene er lave, må innbyggerne leve med svært strenge tiltak. De fleste butikkene på kjøpesentre må holde stengt og det er fortsatt full skjenkestopp.

Likevel vil ikke helseminister Bent Høie senke skuldrene.

– Oslo har hatt strenge tiltak i 90 dager nå. Hvor lenge må tiltakene holdes på dette nivået?

– Forrige uke ble det jo noen lettelser for barn og unge. Men tiltaksnivået er nødt til å være tilpasset smittesituasjonen, sier Høie.

Han sier at selv om smitten har gått ned de siste ukene, er fortsatt ikke smittenivået kommet ned på det som ble omtalt som lavt i fjor.

– Vi har fortsatt for høyt smittenivå til at vi skal senke skuldrene, sier Høie til TV 2.

– Hva skal til for at det kan komme lettelser i tiltakene?

– At vi får smitten ned og har oversikt også på de mer smittsomme variantene.

Høies skrekkscenario

Siden romjula har helseministeren repetert at folk må være forberedt, gjennom hele denne våren, på at det er strengere samlet nasjonale tiltak enn vi hadde på de laveste nivåene i fjor.

– Vi er nødt til å holde tiltakene så strenge fordi vi nå er i en situasjon hvor det er knyttet stor usikkerhet til de mer smittsomme variantene. I tillegg er det svært viktig å holde smitten nede når vi nå er gang med vaksineringen, sier han.

– Hvilke scenarioer ser du for deg dersom vi ikke klarer det?

– Dersom vi ikke klarer å holde smitten nede, må vi inn med enda strengere tiltak, sier Høie og viser til hva som har skjedd i en rekke andre europeiske land.

Han frykter at de mer smittsomme virusvariantene skal få overtaket.

– Det har vi sett fra andre land er at dersom de mer smittsomme variantene får overtaket, vil smitten kunne øke veldig raskt. Vi vil da rakt kunne oppleve at sykehusene og helsetjenesten blir overbelastet, det kan føre til at flere blir syke og dør, sier Høie.

Forventer mer mutasjon

Mens byrådsleder Raymond Johansen er glad for lave smittetall og gleder seg til en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo, er assisterende helsedirektør Espen Nakstad litt mer avventende.

Nakstad påpeker at smittetallene i Oslo har vært synkende over lengre tid, men at de nå ser tendensen ut til å flate ut.

– Forekomsten av muterte virus er fortsatt uavklart i Oslo. Vi må forvente at det kan dukke opp flere tilfeller, sier Nakstad.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at det ikke blir aktuelt med lettelser før tidligst onsdag.

– Regjeringen vurderte forholdsmessigheten da tiltakene ble innført fram til 10. februar, og mener tiltakene er forholdsmessige i den situasjonen vi har vært i med utbrudd av den mer smittsomme varianten av koronaviruset, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet.