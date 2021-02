Her innser Nakamura at han ble lurt av Carlsen

Øverst ser du den dramatiske avslutningen på partiet mot Nakamura

Carlsen tapte åpningspartiet mot Wesley So lørdag, men radet så opp fire strake seirer og var alene i ledelse etter første dag av grunnspillet. Etterpå fortalte han at han hadde bestemt seg for å spille offensivt i jakt på seirer og la det briste eller bære.

Samme strategi skulle han bruke søndag, men da spilte han ikke presist nok til å omsette overtak i seirer. Både med hvite brikker mot Jan-Krzysztof Duda og med svarte mot Alexander Grisjtsjuk gjorde han feil som ødela seierssjansene, og han måtte nøye seg med remis.

Mot Duda ble det poengdeling etter 37 trekk, mot Grisjtsjuk etter 65 trekk.

I tredje parti mot Anish Giri skulle Carlsen jage seier med hvite brikker, men han gikk tidlig i en felle som fjernet all utsikt til seier, og det endte med remis allerede etter 20 trekk.

Remis ble det også mot Jan Nepomnjasjtsjij, før han møtte sin hurtigsjakk-erkerival Hikaru Nakamura i siste parti for kvelden.

Det så ut til å gå mot remis, men så ble Nakamura for selvsikker, tabbet seg ut og serverte seieren til Magnus Carlsen.

– Nakamura ble lurt. Magnus la en felle. Han trodde han kom til å vinne, men nå sitter han igjen med skjegget i postkassen, utbrøt TV 2s ekspert Jon Ludvig Hammer.

Nakamura fortvilte da han ble lurt. Foto: TV 2

Hva som gikk galt for Nakamura, ser du i videoen øverst.

Etterpå var Carlsen lettet over å få en seier på en dårlig dag.

– Det var veldig tilfredsstillende og deilig å rane med seg en pluss-score på en dag jeg ikke spilte så veldig bra, sa han til TV 2.

Mandag avgjøres det hvilke åtte spillere som går videre fra grunnspillet.

Carlsen er fortsatt i tet i sammendraget med sju poeng. Det er 16 deltakere, og alle møter alle i hurtigsjakk over de tre første dagene. Så går de åtte beste til kvartfinaler. Hele turneringen sendes på TV 2 Sport 2 og Sumo.

(©NTB/ TV 2 Sporten)