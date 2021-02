Hyller Citys gullgutt: – Jeg har aldri sett ham på denne måten

Phil Foden (20) var nesten involvert i alt Manchester City skapte mot Liverpool søndag.

Unggutten som ble en del av Manchester Citys akademi da han var fire år gammel har lenge vært sett på som et stort talent, men det er det siste året han for alvor har preget de lyseblå sine kamper.

– Pep Guardiola brukt tid på å få Foden der han her i dag. Foden er ikke ute på den banen fordi at han er et akademiprodukt. Han er ute på banen fordi han er god nok, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Se Phil Fodens vakre mål øverst!

Guardiola var mannen som plukket Foden opp fra akademiet. 16 år gammel fikk han være med de store guttene i Champions League-kamp mot Celtic. 17 år gammel gjorde han sin debut mot Feyenoord i Champions League.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller er imponert over det 20-åringen leverte mot den regjerende seriemesteren.

– I andreomgang er han helt enorm. Jeg har aldri sett ham på denne måten før. I en så stor kamp, og mot en så stor motstander. Dette er det beste jeg har sett av Foden, sier Stamsø-Møller.

– Ikke hverdagskost

Mot Liverpool gjorde unggutten som han ville. Han var involvert i tre av målene Pep Guardiolas menn scoret.

Det siste målet satte han i mål selv med et knallhardt skudd.

– Kvaliteten fra Phil og de andre foran på banen utgjorde forskjellen i dag, sier Pep Guardiola etter seieren over Liverpool.

Vanligvis er Foden midtbanespiller, men i oppgjøret mot rødtrøyene fra Merseyside var han plassert som spiss. I posisjonen falsk-nier herjet han.

– Jeg likte å spille der. Man er ikke nødt til å være spiss, man kan også falle ned mot midtbanen. Jeg prøvde så godt jeg kunne, sier Foden etter kampen.

TV 2s sportskommentator og fotballekspert, Mina Finstad Berg, tok til Twitter for å uttrykke sin begeistring for 20-åringens prestasjon.

– Det Phil Foden viste i kveld var helt enormt imponerende. Ikke hverdagskost at en spiller kommer på besøk til Anfield og bare gjør akkurat som han vil, skriver Mina Finstad Berg på Twitter.