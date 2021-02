– Bergenserne tar nå et tak for hele landet

Bent Høie frykter at de mer smittsomme virusvariantene skal spre seg slik at vi mister kontrollen. Han frir nå til bergenserne på vegne av hele landet.

Bergen og 12 kommuner rundt har trykket på den røde knappen og stengte ned søndag kveld, etter at de er blitt rammet av villsmitte av både det britiske og det sørafrikanske viruset samtidig.

Helseminister Bent Høie (H) ser alvorlig på situasjonen i Vest og håper virkelig at bergenserne slutter opp om tiltakene.

Høie sier at nå er det veldig viktig at folk slutter opp om tiltakene og rådene som har kommet. At folk begrenser sosial kontakt og unngår besøk i hjemme.

– Den jobben folk i Bergen og omegn gjør nå er ikke bare for seg og sitt område, men også for hele landet, sier Høie til TV 2.

Frykter massespredning

Helseministeren er klar over at tiltakene som ble iverksatt søndag er strenge og at det er tøft for mange, men han håper likevel folk tar det alvorlig.

– Hvor bekymret er du nå?

– Vi ønsker å forsinke de mer smittsomme variantenes mulighet til å spre seg i Norge, fordi vi ser at land som ikke har klart å lykkes med dette må ha veldig strenge tiltak over veldig lag tid, sier Høie.

Kommuneledelsen i Bergen frykter nå at det kan oppstå massespredning ut fra utbruddene både det britiske og det sørafrikanske viruset.

Hittil er det funnet 16 tilfeller av det britiske viruset og sju tilfeller av det sørafrikanske.

– Er tiltakene som er blitt satt i verk for heftige i forhold til antallet smittetilfeller?

– Nei, det har stor verdi for hele landet at det blir satt i verk strenge tiltak over kort tid, isteden for at vi ender opp med enda kraftigere tiltak som strekker seg over lengere tid, sier helseministeren.

Forstår at det er tøft

Også statsminister Erna Solberg (H) er bekymret for det som nå skjer i hjembyen hennes.

Hun sier at det verste som kan skje i ukene framover er at mutasjonene får stor spredning, før alle de sårbare gruppene er vaksinert.

Erna Solberg frykter mutasjonene får stor spredning framover. Foto: NTB

– Derfor holder vi høyt trykk på vaksineringen og samtidig bekjemper vi med ganske kraftige virkemidler når det kommer utbrudd av den typen vi har i Bergen nå, med mutert virus, sier Solberg til TV 2.

Solberg sier at tiltakene blir iverksatt for at Norge skal fortsette å ha lave dødstall og minst mulig nedstengning.

– Det er en felles jobb vi må gjøre. Det er tøft når det står på, men det bidrar altså til bedre resultater enn hvis vi tar mildere på det og venter, sier hun.