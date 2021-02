Liverpool ble ydmyket av Manchester City

Liverpool – Manchester City 1–4 (0–0)

Nedturen fortsetter for Liverpool etter at de søndag gikk på sitt tredje strake hjemmetap. Etter å ha utlignet til 1-1 gikk det kun én vei for den regjerende seriemesteren.

To feil av Alisson sørget for at gjestene dro ifra rødtrøyene. Ti minutter før slutt var ydmykelsen et faktum da Phil Foden hamret ballen i mål.

– Jeg er nesten rystet inn i sjelen over det vi har faktisk har sett. Ikke minst det som skjer med Alisson, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt etter kampen.

– Alisson er en keeper i ypperste verdensklasse, men disse to målene er han ikke på topp. Jeg vet ikke hvorfor det skjer, kanskje hadde han kalde føtter, men slik er det av og til, sier Liverpool-sjef Jürgen Klopp.

Tyskeren har slitt stort med å få i gang maskineriet til de røde fra Merseyside etter nyttår. Syv poeng på syv kamper i det nye året er langt under det man forventet av den regjerende seriemesteren.

Se sammendraget fra kampen øverst!

Liverpool hadde gjort Anfield til et fort før de tapte mot Burnley i januar. Nesten fire år var gått siden forrige tap på den ærverdige arenaen. Rekken på 68 kamper uten tap var brutt.

Så kom to meget sterke borteseire mot Tottenham og West Ham, men allerede i returen til Anfield forrige onsdag gikk Liverpool på nok et sjokktap. Denne gang mot Brighton. City-tapet sørger for at Liverpool nå har tapt de tre siste hjemmekampene sine.

– Jeg synes resultatet var veldig skuffende, men jeg synes ikke vi skal være for misfornøyd med prestasjonen. Det var ikke strålende, men jeg synes ikke vi fortjente å tape med så store sifre Vi gjorde enorme feil, og vi kan ikke argumentere mot det, sier Liverpool-kaptein Jordan Henderson etter kampen.

Straffebom

Skadeproblemene har vært enorme for Jürgen Klopp denne sesongen, men før storoppgjøret mot Manchester City var Sadio Mané, Alisson Becker og Fabinho var tilbake i startelleveren.

Sistnevnte skulle raskt markere seg. Noe Alisson også skulle gjøre senere i kampen.

Etter 35 minutter driblet Raheem Sterling seg inn i Liverpools 16-meter, så gikk han i bakken. Fabinho klarte ikke å henge med på Sterlings raske overstegsfinter og hektet lynvingen. Dermed ble det straffespark til gjestene.

Ilkay Gündogan gikk frem. Ti sekunder senere rev tyskeren seg i håret, mens han så ballen smelle i setene over målet.

NEDTUR: Tyske Ilkay Gündogan rev seg i håret etter straffemissen. Foto: Tim Keeton

– Historien gjentar seg på Anfield. Manchester City svir straffesparket, og det er formspilleren som gjør det, utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Gündogan fikk revansj

Tyskeren skulle få en ny sjanse. Fire minutter ut i andreomgang kom den.

Igjen var det Sterling som driblet seg inn i Liverpool-boksen, men denne gangen sentret han til Phil Foden, som gikk for skuddet. Avslutningen ble reddet av Alisson, men returen havnet rett i beina til Gündogan.

– Gündogan får sin revansj! Det er et mønsterangrep fra City. Han brente et straffespark før pause, nå straffer han Liverpool nådeløst, utbrøt Alsaker.

Dermed var gjestene i ledelsen og Klopps menn var på vei mot sitt tredje strake hjemmetap.

Salah reddet Liverpool fra pinlig rekord

Da det gjensto en halvtime av kampen var det Liverpools tur til å prøve seg fra straffemerket. Rúben Dias klønet det til da han rev ned Mohamed Salah i egen 16-meter.

STRAFFE: Her går Mohamed Salah i bakken. Foto: Laurence Griffiths

Egypteren tok straffesparket selv og var sikker da han la den høyt midt i målet. Nettkjenningen reddet Liverpool fra en pinlig rekord. Dersom rødtrøyene ikke hadde scoret mot City ville det vært deres fjerde strake hjemmekamp uten mål. Noe klubben aldri før har gjort i deres 128 år lange historie.

Marerittminutter for Alisson

Men det tok bare tolv minutter før City var tilbake i ledelsen. Etter to håpløse innvolveringer fra Alisson havnet ballen hos Phil Foden. Unggutten dro seg inn i Liverpools boks og la ballen inn foran mål.

Der befant selvsagt Ilkay Gündogan seg. Tyskeren som i 2021 har vært i storform scoret dermed sitt andre mål i kampen. Hans syvende mål i 2021.

To minutter senere havnet Liverpools sisteskanse igjen i fokus. Brasilianeren sentret ballen rett i beina til Bernardo Silva. Portugiseren lobbet ballen over keeperen, og Sterling fikk en enkel jobb med å heade ballen i det åpne målet.

– Liverpools sisteskanse forærer Manchester City seieren på Anfield. Han er tilbake fra sykdom, men er helt ute av det, var dommen til Øyvind Alsaker.

TRE PÅ RAD: Jürgen Klopp og Liverpool har tapt tre strake hjemmekamper. Foto: Laurence Griffiths

– Han har hatt tre fryktelige inngrepner de siste minuttene. To av dem blir sannsynligvis matchavgjørende, supplerte TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.

Ydmykelsen ble komplett da Phil Foden kjørte karusell med Andy Robertson og hamret ballen i nettaket.

– Når man blir slått er det alltid skuffende. Særlig når vi taper på denne måten. Men i fotball må man komme seg raskt videre. Vi har en uke på å få det ut av hodet. Så vi må bruke denne uken så godt vi kan, sier Henderson.

Etter seieren ligger City ti poeng foran Liverpool, og fem poeng foran Manchester United. De lyseblå har også én kamp mindre spilt enn konkurrentene.

– Prestasjonen var stort sett god, men til slutt var det ikke det. For de scoret målene. Men vi var gode i førsteomgang og store deler av andreomgang. Hvis vi hadde spilt som i dag oftere ville vi ikke vært ti poeng bak dem. Men vi aksepterer resultatet, fordi vi gjorde feil som vi ikke burde ha gjort. Men sesongen er ikke ferdig, så vi tar med oss prestasjonen vår, sier Jürgen Klopp.