VM-håpet kastet far ut av smøreboden som 12-åring

Alpinist Kajsa Vickhoff Lie har denne sesongen fått sitt definitive internasjonale gjennombrudd med andreplassen i Super-G i Garmisch Partenkirchen - hennes første tur opp på pallen i verdenscupen.

Det gjør Bærum SK-alpinisten til medaljehåp når det skal kjøres Super-G i VM kommende tirsdag.

Hjemme på Høvik sitter det en far som allerede har begynt å kjenne på nervene.

– Jeg er kjempenervøs flere dager i forveien, jeg. Mitt mål er alltid bare at hun kommer i mål, smiler han fra sofakroken.

FAR OG DATTER: Per Ivar Lie og dattera Kajsa ringes hver dag når sistnevnte er på tur. Han er en fin sparringspartner, men var tidlig blank på prepping. Her fra en tidligere samling i Cortina. Foto: Privat

Kastet ut av garasjen

Per Ivar Lie har vært en viktig sparringspartner for dattera gjennom hele oppveksten, og er det fortsatt. Men på enkelte området skiller han seg nok litt ut fra andre alpintfedre fra Bærum og Oslo vest.

– Vi fant vel fort ut at jeg var for dårlig til å preppe ski, så fra 12-13 års alderen lærte hun seg alle teknikker selv og sto for egen prepping, minnes far.

Når TV 2 møter Kajsa i Cortina er hun fullstendig enig i fars brutalt ærlige selvevaluering:

– Jeg hadde ikke alpintforeldre, og pappa var helt sjanseløs på prepping. Jeg sendte han på tre preppekurs, men han kom jo hjem uten å kunne holde børsten riktig. Så da måtte jeg ta saken i egne hender, ler 22-åringen.

Det resulterte etter hvert i to gull i junior-VM i 2018. Før jul fikk hun sin første topp fem-plassering i utfor. Og etter jul kom topp-plasseringene også i Super-G.

Ble ikke med på utstyrsjaget

Far Per Ivar tror det er viktig at andre håpefulle ser at det er mulig å nå verdenstoppen uten å ha verdens største skipark eller mest smøring.

– Da hun etter hvert begynte på ski, så jeg mange ivrige foreldre som sto timesvis og preppet for ungene sine. En kompis og jeg sa til oss selv at sånn ville ikke vi bli. Ungene skulle lære dette selv. I tillegg kjøpte vi alltid brukt. Og Kajsa var egentlig happy med det. Det er jeg veldig glad for.

Kajsa følger fars tankegang:

– Jeg vil si det har kommet mye godt ut av det. I tillegg til et nøkternt forhold til utstyr ble jeg tidlig selvstendig med preppingen og dermed også mer strukturert som alpinist.