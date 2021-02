Råsterke Granerud tok sesongens tiende seier

Granerud var 0.9 poeng bak ledende Markus Eisenbichler etter førstehoppet, men nordmannen klarte likevel å dra seieren i land.

Verdenscuplederen hoppet fra lavere avsats enn konkurrentene, men kom seg ned til 140.5 meter. Det var nok til å snike seg forbi tyskeren som ikke valgte å gå ned på farten. Eisenbichler ble nummer tre, mens Bor Pavlovcic tok andreplassen.

– For et taktisk spill det ble på slutten der. Stöckl valgte å gå ned på farten, og det var helt perfekt i dag. Det var en genistrek, sier NRK-ekspert Johan Remen Evensen etter Graneruds fjerde strake seier.

Overfor NTB forklarer Stöckl hvorfor de valgte lavere fart.

– Det var litt varierende forhold i bakken. Det var stille til å begynne med, men så tok det seg opp etter hvert. Jeg valgte å gå ned en avsats både med tanke å sikkerheten og på at han ville kunne klare å sette nedslag med litt kortere hopp, sier landslagssjefen.

Asker-hopperen står nå med ti individuelle seirer i verdenscupen. Det er like mange som Anders Jacobsen. Roar Ljøkelsøy er fortsatt på toppen av listen over mannlige norske skihoppere med sine elleve. Det skal sies at Granerud har tatt samtlige av sine seirer i samme sesong.

Neste helg skal det hoppes i Zakopane i Polen. NRK-eksperten er spent på om Granerud kan vippe Ljøkelsøy av tronen der.

– Han har slitt i Zakopane, så jeg er litt spent på om han tangerer Ljøkelsøy der. Men det kommer flere muligheter senere i sesongen. Forhåpentligvis har han også en veldig lang karriere foran seg, sier Remen Evensen.

Robert Johansson ble nummer fire, Daniel-André Tande 13 og Thomas Aasen Markeng 29. Verken Johann André Forfang eller Marius Lindvik fikk hoppe andreomgang. Sistnevnte ble disket grunnet hoppdressen.