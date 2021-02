Mann ble stripset fast og ranet - politiet jakter gjerningspersoner

Rundt klokken 13.00 skrev politiet at en person var blitt ranet i en bolig i Lillestrøm.

– Personen ble nok utsatt for et hjemmeran. Vi har fått snakket litt med ham, og han har blitt utsatt for vold, sier operasjonsleder Kjetil Ringseth til TV 2.

Den ranede ble sendt til Ahus. Ifølge operasjonsleder Trond Lorentzen er mannen «ganske kraftig forslått».

Stripset fast

Ringseth forteller at den fornærmede, en mann i 30-årene, var blitt stripset fast inne i leiligheten sin. Mannen har også blitt frastjålet mobilen sin.

Operasjonslederen forteller at politiet nå jakter tre gjerningsmenn, som ble sett løpende fra leiligheten. De skal så ha kjørt fra stedet i en grå Opel.

Finn.no

Ringseth sier at politiet foreløpig ikke vet noe sikkert om det er en relasjon mellom de involverte, men sier samtidig at ranet kan ha hatt en tilknytning til et salg av en jakke via finn.no.

Ifølge Ringseths kollega, Lorentzen, tok ranerne med seg jakken.

Avhør

Klokken 15.10 forteller Lorentzen at politiet gjør videre undersøkelser på stedet der hvor ranet ble begått. Han forteller også at politiet nå prioriterer avhør av den fornærmede selv, samt av naboer til boligen.

Ringseth sier at det var en forbipasserende som først kom i kontakt med den fornærmede, og som meldte inn saken til politiet.